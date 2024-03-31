MERKEZ, ELBEYLİ, MUSABEYLİ ve POLATELİ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|179
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,06
|Kullanılan Oy
|:
|41.795
|Geçerli Oy
|:
|40.871
|Katılım Oranı
|:
|% 77,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,64
|17.018
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 25,86
|10.568
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,28
|9.517
|DİĞER
|% 4,33
|1.768
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,57
|642
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,05
|428
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,65
|265
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,34
|138
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,33
|134
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,23
|95
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,19
|78
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,17
|70
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,14
|58
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,05
|22
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,03
|12
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,03
|11
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,03
|11
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,02
|10
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,02
|10
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,54
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,59
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,95
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,52
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 95,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 48,26
|83
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 40,7
|70
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 9,88
|17
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,58
|1
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,58
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 97,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 36,04
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 32,87
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,35
|184
|DİĞER
|% 6,98
|55
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,51
|4
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,13
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,12
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ, ELBEYLİ, MUSABEYLİ ve POLATELİ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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