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MERKEZ, ELBEYLİ, MUSABEYLİ ve POLATELİ Seçim Sonuçları - Son Dakika
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MERKEZ, ELBEYLİ, MUSABEYLİ ve POLATELİ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunurken, açılan sandık sayısı 179 oldu. Toplam seçmen sayısı 74.232 olup, kullanılan oy sayısı 41.795 olarak gerçekleşti. Katılım oranı ise %77,95 olarak belirlendi. CHP %41,64 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %25,86 oy oranıyla ikinci ve MHP %23,28 oy oranıyla üçüncü oldu. ELBEYLİ ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %81,57 olarak kaydedildi. AK PARTİ %38,54 oy oranıyla birinci, MHP %31,59 oy oranıyla ikinci ve YENİDEN REFAH %26,95 oy oranıyla üçüncü oldu. MUSABEYLİ ilçesinde açılan sandık oranı %25, katılım oranı ise %95,68 olarak belirlendi. MHP %48,26 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %40,7 oy oranıyla ikinci ve YENİDEN REFAH %9,88 oy oranıyla üçüncü oldu. POLATELİ ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %97,90 olarak kaydedildi. CHP %36,04 oy oranıyla birinci, MHP %32,87 oy oranıyla ikinci ve AK PARTİ %23,35 oy oranıyla üçüncü oldu.

31.03.2024 22:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 179
Açılan Sandık Oranı : % 73,06
Kullanılan Oy : 41.795
Geçerli Oy : 40.871
Katılım Oranı : % 77,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,6417.018
AK PARTİREŞİT POLAT% 25,8610.568
MHPHASAN KARA% 23,289.517
DİĞER% 4,331.768
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,57642
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,05428
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,65265
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,34138
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,33134
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,2395
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,1978
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,1770
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1458
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,0522
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0312
HKPHASAN BAYESEN% 0,0311
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0311
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0210
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0210
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,028
TKHUĞUR KAYA% 0,014
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,014
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,54449
MHPADİL ÖZKAN% 31,59368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,95314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,526
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 95,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 48,2683
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 40,770
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 9,8817
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,581
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,581
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 97,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 36,04284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 32,87259
AK PARTİMETİN POLAT% 23,35184
DİĞER% 6,9855
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,514
BTPAHMET KARTAL% 0,131
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,121

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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