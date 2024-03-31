MERKEZ Seçim Sonuçları

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 81,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMAL KURNAZ
|% 34
|855
|AK PARTİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 30,54
|768
|DEM PARTİ
|İSMET İLKUTLU
|% 24,77
|623
|YENİDEN REFAH
|ALİ ERDEM SEVİLMİŞ
|% 9,18
|231
|SAADET
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|% 0,95
|24
|MHP
|SİNAN KELAT
|% 0,32
|8
|İYİ PARTİ
|CAFER AYTEKİN
|% 0,2
|5
|BTP
|OSMAN TANRIVERDİ
|% 0,04
|1
Kaynak: AA
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20:54 Mustafa Bozbey: 'Öndeyiz'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.
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20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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20:52 İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
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