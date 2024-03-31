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MERKEZ Seçim Sonuçları

Toplam sandık sayısı: 211, Toplam seçmen sayısı: 69.954, Açılan sandık sayısı: 146, Açılan sandık oranı: %69,19, Kullanılan oy sayısı: 34.801, Geçerli oy sayısı: 33.935, Katılım oranı: %71,76. Parti adayları ve oy oranları: AK PARTİ - ÜLKÜ ÖCAL: %47,45, DEM PARTİ - MEHMET NURİ GÜNEŞ: %42,35, İYİ PARTİ - GÜNDÜZ GÜNEŞ: %4,53, CHP - VOLKAN KAYLAN: %2,19, DİĞER: %1,76, YENİDEN REFAH - HÜSEYİN ERDOĞAN: %0,78, BTP - OSMAN ASANOĞLU: %0,18, TKH - ABDULHAKİM POYRAZ: %0,16, DEVA PARTİSİ - TANER GENÇER: %0,15, BAĞIMSIZ - HAKAN OĞUZHAN: %0,14, SAADET - NECMETTİN TURAN: %0,09, HÜDA PAR - YENER AKŞİ: %0,09, DSP - ZİLAN KARAKUŞ: %0,07, MİLLET - MUSTAFA KARAKOYUNLU: %0,03, HAK-PAR - ŞAHİN ATMACA: %0,03. ARALIK bölgesinde açılan sandık oranı: %14,29, katılım oranı: %66,22. Parti adayları ve oy oranları: YENİDEN REFAH - SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ: %47,47, AK PARTİ - MUSTAFA GÜZELKAYA: %33,87, DEM PARTİ - SADIK ZİRA: %6,4, CHP - BİRGÜL BAYAT: %4, MHP - ÜMİT OK: %4, İYİ PARTİ - İBRAHİM ARAS: %2,13, SAADET - TAYYİB EMRE ERDEL: %1,33, DEVA PARTİSİ - CEMAL ÇAYLI: %0,53, BTP - RABİA ÖZTÜRK: %0,27. KARAKOYUNLU bölgesinde açılan sandık oranı: %40, katılım oranı: %93,37. Parti adayları ve oy oranları: BÜYÜK BİRLİK - BAYCAN ÇALIŞKAN: %40,81, MHP - BAYRAMALİ BALLI: %31,03, CHP - CAFER DALGA: %28,16. TUZLUCA bölgesinde açılan sandık oranı: %50, katılım oranı: %81,27. Parti adayları ve oy oranları: CHP - CEMAL KURNAZ: %34, AK PARTİ - AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN: %30,54, DEM PARTİ - İSMET İLKUTLU: %24,77, YENİDEN REFAH - ALİ ERDEM SEVİLMİŞ: %9,18, SAADET - MEHMET EMRE KUTLUCA: %0,95, MHP - SİNAN KELAT: %0,32, İYİ PARTİ - CAFER AYTEKİN: %0,2, BTP - OSMAN TANRIVERDİ: %0,04.

31.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 211
Toplam Seçmen : 69.954
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 69,19
Kullanılan Oy : 34.801
Geçerli Oy : 33.935
Katılım Oranı : % 71,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜLKÜ ÖCAL% 47,4516.101
DEM PARTİMEHMET NURİ GÜNEŞ% 42,3514.370
İYİ PARTİGÜNDÜZ GÜNEŞ% 4,531.537
CHPVOLKAN KAYLAN% 2,19744
DİĞER% 1,76596
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDOĞAN% 0,78265
BTPOSMAN ASANOĞLU% 0,1862
TKHABDULHAKİM POYRAZ% 0,1654
DEVA PARTİSİTANER GENÇER% 0,1552
BAĞIMSIZHAKAN OĞUZHAN% 0,1446
SAADETNECMETTİN TURAN% 0,0932
HÜDA PARYENER AKŞİ% 0,0931
DSPZİLAN KARAKUŞ% 0,0723
MİLLETMUSTAFA KARAKOYUNLU% 0,0312
HAK-PARŞAHİN ATMACA% 0,0310
ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 14,29
Katılım Oranı : % 66,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ% 47,47178
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 33,87127
DEM PARTİSADIK ZİRA% 6,424
CHPBİRGÜL BAYAT% 415
MHPÜMİT OK% 415
İYİ PARTİİBRAHİM ARAS% 2,138
SAADETTAYYİB EMRE ERDEL% 1,335
DEVA PARTİSİCEMAL ÇAYLI% 0,532
BTPRABİA ÖZTÜRK% 0,271
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 93,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKBAYCAN ÇALIŞKAN% 40,81213
MHPBAYRAMALİ BALLI% 31,03162
CHPCAFER DALGA% 28,16147
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 81,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMAL KURNAZ% 34855
AK PARTİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 30,54768
DEM PARTİİSMET İLKUTLU% 24,77623
YENİDEN REFAHALİ ERDEM SEVİLMİŞ% 9,18231
SAADETMEHMET EMRE KUTLUCA% 0,9524
MHPSİNAN KELAT% 0,328
İYİ PARTİCAFER AYTEKİN% 0,25
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 0,041

Kaynak: AA

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