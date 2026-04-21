Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ne Davet

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sanatla buluşturmak amacıyla 23-30 Nisan 2026 tarihleri arasında 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ni düzenliyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Şehrimizin birçok yerinde, birbirinden güzel oyunların sergileneceği festivalimize hepinizi davet ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı yüzlerce oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun öncülüğünde 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzenlenecek. Festivalde, beş yabancı ve dokuz yerli tiyatro ekibi sahne alacak.

Şehirdeki çocukların ve gençlerin tiyatro ile bağ kurmalarını sağlamak, katkılarıyla tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, farklı ülke insanlarını ve kültürlerini Merkezefendi'yle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek festival, 23 Nisan Perşembe günü Merkezefendi Belediyesi önünden gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festivalin ilk oyunu, İtalya'dan gelen Luigi Ciotta ekibinin oynayacağı "Everything in a Case" olacak. Oyun, saat 16.00'da Çınar Meydanı'nda oynanacak.

Festivalde yer alacak oyunlar için toplu rezervasyonlar, 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilirken; bireysel katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ise belediyenin resmi internet sitesi üzerinden rezervasyon oluşturabilecek.

Merkezefendi'de 23 Nisan'ın sanatla iç içe kutlanacağını belirten Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Merkezefendi'mizde coşkuyla kutlayacağız. 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalimizde çeşitli illerimizden ve dünyanın farklı ülkekerinden; İtalya, İspanya, Ukrayna, Özbekistan ve Bulgaristan'dan gelecek tiyatro ekipleri ile bayram sevincimizi sanatla buluşturacağız. Şehrimizin birçok yerinde, birbirinden güzel oyunların sergileneceği festivalimize hepinizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir hafta sürecek festivalin program akışı belli oldu

24 Nisan Cuma günü İspanya'dan gelen El Cruce ekibi "Punto y coma" isimli oyunu iki seans olmak üzere 10.30'da ve 13.30 saatlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R.S.Puppet Theater ekibi "Merhaba Gölgem" isimli oyunu saat 11.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi'nde oynanacak, Uludağ Üniversitesi GSF ekibi ise "Hamlet" isimli oyunu saat 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip "White Signs" isimli oyunu saat 17.00'de İncilipınar Parkı'nda oynanacak ve yine İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi "Everyting in a Case" oyununu 17.00'de Merkezefendi Kadın Yaşam Merkezi'nde oynayacak.

25 Nisan Cumartesi günü, Alaşehir Belediye Tiyatrosu "Bremen Mızıkacıları" isimli oyunu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da oynanacak, Özbekistan'dan gelen Kashkadarya R. S. Puppet Theater ekibi "Merhaba Gölgem" isimli oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da oynanacak, İtalya'dan gelen Luigi Ciotta isimli tiyatro ekibi "Everyting in a Case" isimli oyunu saat 15.00'te Merkezefendi Sokak Lezzetleri'nde oynayacak, Kırşehir Şehir Tiyatrosu "Polly'nin Maceraları" isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da oynayacak, İtalya'dan gelen Silence Teatro isimli ekip "White Signs" isimli oyunu ise saat 17.00'de Bayramyeri Meydanı'nda oynayacak.

26 Nisan Pazar günü de Ukrayna'dan gelecek Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibi "Golden Chicken" isimli oyunu iki seans olmak üzere 13.30 ve 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Çağla Yağmur Doğan'ın "Gizemli Etek" isimli oyunu ise saat 13.00 ve 15.00'te Merkez Kütüphane'de oynanacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi "The Tale Of The Fairy and The Little Teeth" isimli oyunu saat 16.00'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, S.O.S ekibi ise "Sosyal Clown Gösterisi" isimli tiyatro oyununu saat 17.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi önünde oynayacak.

27 Nisan Pazartesi günü, İnspera Çocuk Tiyatrosu ekibinin "Dünyanın Göbeğine Yolculuk" isimli oyunu 10.30 ve 13.30 saatlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibinin "The Lie" isimli gençlik oyunu saat 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynanacak, S.O.S ekibi ise "Sosyal Clown Gösterisi" isimli tiyatro oyununu saat 15.30'da Meska Amfi Park'ta oynayacak.

28 Nisan Salı günü, Tunart ekibi "Alice Harikalar Diyarında" isimli tiyatro oyunu 10.30 ve 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi "The Tale Of The Fairy and The Little Teeth" isimli oyunu saat 13.30'da Merkez Kütüphane'de oynanacak, Odesa A.R. Puppet Theatre isimli tiyatro ekibi "Ivasyk Telesky" isimli oyunu saat 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak.

29 Nisan Çarşamba günü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi "Rüzgarda Savrulan Yapraklar" isimli oyunu saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de oynayacak, Bulgaristan'dan gelen State Puppet Theater Sliven ekibi "The Tale Of The Fairy and The Little Teeth" isimli oyunu saat 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak.

30 Nisan Perşembe günü ise 6 sahne ekibi "Tina'nın Başı Kitaplarla Dertte" isimli oyunu saat 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oynayacak, Merkezefendi Kent Tiyatrosu ekibinin "Bavulbaz" isimli oyunu ise saat 13.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnede olacak.