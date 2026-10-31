Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan tutuklandı, oğlu Reşat Çınar\'ı emanet etti

(ANKARA) - Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tutuklama kararının ardından yolladığı mesajında, "Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet" dedi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bugün tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yolladığı mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi'yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın."