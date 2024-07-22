Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı\'nda Konser Verecek

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Orkestrası, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Merkezefendi Belediye Orkestrası, 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 20.30'da Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda vereceği ücretsiz konserle sanatseverlerle buluşacak. Konserde pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinliği de çocuklara eşlik edecek.

Halk konserlerine devam ettiklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz Merkezefendi Belediye Orkestramız ile Şemikler Doğal Yaşam Parkı'mızda halk konseri vereceğiz. Müziğin ve sanatın tadını birlikte çıkarmak için tüm sanatsever hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" dedi.