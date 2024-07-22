Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Konser Verecek

Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı\'nda Konser Verecek

Merkezefendi Belediye Orkestrası, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda ücretsiz bir konser verecek. Konserde çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de sunulacak.

22.07.2024 12:40  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Orkestrası, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Merkezefendi Belediye Orkestrası, 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 20.30'da Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda vereceği ücretsiz konserle sanatseverlerle buluşacak. Konserde pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinliği de çocuklara eşlik edecek.

Halk konserlerine devam ettiklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz Merkezefendi Belediye Orkestramız ile Şemikler Doğal Yaşam Parkı'mızda halk konseri vereceğiz. Müziğin ve sanatın tadını birlikte çıkarmak için tüm sanatsever hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Mısır, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement