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Mersin Akdeniz ilçesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin Akdeniz ilçesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yanpar, Hal, Huzurkent, Köselerli, Karaduvar ve Şevket Sümer mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Mahmudiye ve Nusratiye mahallelerinde yaşayan engelli vatandaşların evlerinin önünde de çalışma yapıldı. İlçedeki diğer mahallelerde de yol yapım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Mersin Akdeniz ilçesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi
24.01.2024 - 15:57,
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yanpar, Hal, Huzurkent, Köselerli, Karaduvar ve Şevket Sümer mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, Mahmudiye ve Nusratiye mahallelerinde yaşayan engelli vatandaşların evlerinin önünde de çalışma yaptı.

İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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