Mersin Büyükşehir Başkan Vekili Genç, bayram etkinliklerinin iptalini duyurdu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Başkan Vekili Genç, bayram etkinliklerinin iptalini duyurdu

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Mersin Büyükşehir Başkan Vekili Genç, bayram etkinliklerinin iptalini duyurdu
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Mersin Büyükşehir Başkan Vekili Genç, bayram etkinliklerinin iptalini duyurdu
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Valiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Genç, Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık ve özgürlük değerlerini vurgularken bayram kutlamalarının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı. Genç, "Cumhuriyet'i yaşamın her alanında yaşatmak ve güçlendirmek; herkesin eşit, güvende, özgür hissettiği bir ülke için çalışmaktır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç ve eşi Süleyman Tufan Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve heyecanı paylaşıldı.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Genç çiftinin yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros ile eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, milletvekilleri, kent protokolü, STK, oda, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tebrikat töreniyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mersin Valisi Atilla Toros'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel şiir okundu. Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ritmik cimnastik gösterisi gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin yöresel oyunları programa renk katarken, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu da marşları ile Cumhuriyet'in 103'üncü yıl coşkusuna eşlik etti.

"MERSİN'İMİZİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhuriyet'in bağımsızlık, eşit yurttaşlık ve umudun en önemli dayanağı olduğunu ifade eden Genç, adalete, özgürlüğe ve demokrasiye en çok ihtiyaç duyulan dönemde olunduğunu belirtti. Cumhuriyet'e olan bağlılığın bu değerlerle şekillendiğini kaydeden Genç, "Cumhuriyet'i yaşamın her alanında yaşatmak ve güçlendirmek; herkesin eşit, güvende, özgür hissettiği bir ülke için çalışmaktır. Bu sebeple bizler de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'in öncülüğündeki projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet'imizin en önemli değerlerinden biri olan fırsat eşitliğini kentimizin her mahallesinde yaşatıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hizmetlerimize devam ederek Mersin'imizi çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"YAŞASIN CUMHURİYET"

Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve bir kadın olarak bu görevi üstlenmesinin Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde olduğunun altını çizerek, "Bu sorumluluk, kız çocuklarımızın hayallerine ve kadınların eşitlik mücadelesine dair sorumluluğumla birlikte taşıdığım bir görevdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yaşanan hava koşullarına da değinerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bayram kutlamalarının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyuran Genç, Büyükşehir ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerinin sahada teyakkuzda olduğunu dile getirdi. Kutlamalar, etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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