Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkın iradesini esas alan bir yönetim anlayışıyla temellerini attığı bu kutlu gün; yalnızca bir Meclis'in açılışı değil, bağımsızlık, demokrasi ve eşitliğe dayalı bir rejimin ilanıdır. Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi ise milletimizin geleceğini fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin inşa edeceğine olan inancının en güçlü ifadesidir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çocukların yalnızca bugünü değil, yarını için de çalışıyoruz. Çocuklara yönelik yaptığımız yatırım ve hizmetlerle her çocuğun yeteneğini keşfedebildiği, geleceğe umutla bakabildiği bir Mersin hayalini adım adım gerçeğe dönüştürdük. Kentimizin fırsat eşitliğini önceleyen, çocukların özgürce hayal kurabildiği, kendilerini ifade edebildiği, bilime ve sanata erişebildiği bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalıştık. Cumhuriyet'in değerlerine, akla ve bilime yaraşır projelerle kentimizi daha da ileri taşıyacağız. Halkın çıkarlarını esas alan demokratik ilkeleri savunan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."