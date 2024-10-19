Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde: "Bölgesel Gastronomi İçin İş Birliği Yapmalıyız"

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kökleriyle Adana" sloganıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Seçer, "Bölgesel gastronomi, bölgesel destinasyon oluşturmak istiyorsak belediyeler olarak iş birliği yapmalıyız" dedi.

Başkan Seçer, "Kökleriyle Adana" sloganıyla, Adana Valiliği ev sahipliğinde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" panelinde konuştu.

Gazeteci, yazar ve akademisyen Fatoş Karahasan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de konuşmacı olarak yer aldı.

Adana Merkez Park'ta düzenlenen ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in de dinleyenler arasında yer aldığı panelde, Akdeniz hinterlandında bulunan kentlerin sadece gastronomi alanında değil, birçok alanda konuları bölgesel ele alması gerektiğini belirten Başkan Seçer, bunun bölgesel kalkınma için önemli olduğunu söyledi. Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin'in bu değerini ve potansiyeli açığa çıkartma noktasında azmimiz, irademiz ve inancımız var"

"Bölgesel bir ekonomik kalkınma ya da gastronomi destinasyonu oluşturacaksanız Mersin özelinde değil de bölgesel yapacaksınız ki daha cazip hale getireceksiniz. Destinasyonu zenginleştireceksiniz, tahkim edeceksiniz. Bölgesel gastronomi, bölgesel destinasyon oluşturmak istiyorsak belediyeler olarak iş birliği yapmalıyız. Bu konuda bir çalışma masası oluşturup bunun üzerinde kafa yormak ve artık bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor. Mersin, merkez olarak genç bir kent ama Tarsus dediğiniz zaman 10 bin yılı konuşursunuz. Mersin coğrafi, tarihsel ve demografi olarak çok kozmopolit bir kent. Mersin'de Türkiye'nin her yerinden insan var. Mersin'de çok kültürlülük hakim. Mersin bütün kültürlerin damak ve gastronomi zenginliğini bir arada bulduğunuz bir şehir. Mersin'in bu değerini ve potansiyeli açığa çıkartma noktasında azmimiz, irademiz ve inancımız var."

Seçer, gastronomi alanında ilerleyebilmek amacıyla yerel yönetimlerin üzerine eğilebileceği bazı başlıklar olduğunu söyleyerek, "Markalaşmayı sağlayacaksınız, keşfedeceksiniz, lezzetleri öne çıkaracaksınız. Coğrafi işaret tescili alacaksınız. Bunların tanıtılmasını sağlamak için enstrümanlar oluşturacaksınız. Yerel üreticilere destek yapacaksınız. Değerli çalışmalar yapıyoruz. Çok daha iyi noktalara gelmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Gastronomi Evleri ve Konakları'nın gastronomi anlamında önemli tanıtım görevi gördüğünü sözlerine ekleyen Seçer, Tarsus'ta yapılan Gastronomi Merkezi'nin 1-3 Kasım'da yapılacak Tarsus Festivali ile açılacağını söyledi. Festivallerin tam da bu noktada devreye girdiğini kaydeden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Biz bu festivalleri mutfağımızı, yöresel ürünlerimizi, bölgesel değerlerimizi tanıtmak için yapıyoruz. Bir değer, eğer kimsenin görmediği bir yerde duruyorsa o değer olmaktan çıkmaya başlıyor ama bunu bir potansiyel olarak görüp açığa çıkartıyorsanız değerine değer katıyorsunuz. Bunun için de bunu başarmanın yolları; tanıtım, yerel üreticilerinizi destekleme, bu tanıtımları festival yoluyla, medya ya da sosyal medya yoluyla duyurmak ve bölgesel iş birliklerini yoğunlaştırmak."

Bölgenin değerinin herkes tarafından bilindiğini, ancak önemli olanın bu değerin sevk ve idare edilmesi olduğunu belirten Seçer, bölgesel bir gastronomi destinasyonu oluşturulması fikrinin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Seçer, şunları aktardı:

"Bir belediye önder olur, diğer belediyeler ile bir ortaklaşma olur ve bu süreci götürürler"

"Bir belediye önder olur, diğer belediyeler ile bir ortaklaşma olur ve bu süreci götürürler. Örneğin Mersin bir sahil kenti. Daha cıvıl cıvıl algılanan, aslında olgusu da böyle, daha rengarenk bir kent, daha genç kenti çünkü. Üniversiteli öğrenci sayısı oldukça farklı. Doğal güzellikleri olan, gençlere de cazip gelebilecek bir kent olabilir. Bu anlamda Adana'nın bir farklı özelliği ortaya çıkar, bir başka kitleye hitap eder, Osmaniye, Kahramanmaraş ayrı bir şekilde. İşte bütün bu farklı kitlelere hitap eden bu lokasyonlar bir araya geldiği zaman, daha farklı bir sinerji ortaya çıkar. İşte bölgeselliğin bu anlamda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Mersin ilerleyen yıllarda çok yüksek bir potansiyele erişeceğine inandığını aktaran Seçer, turist çekmenin en önemli ayaklarından birinin ulaşım olduğunu ve Mersin'in de deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşımına mükemmel derecede müsait olduğuna dikkati çekti.

Mersin'de kentin ve kültürünün tanıtılması için geçmişte yapılan etkinlikleri yeterli görmeyerek yeni festivaller düzenlediklerinin altını çizen Seçer, "Örneğin 1-2-3 Kasım'daki Tarsus Festivali 10 bin yıllık tarihi bir mekanda gerçekleşiyor. Biz o festivalin ilkini yaptığımız 3 yıl önceki ziyaretçi sayısı ve deseni farklıydı, ikincisi farklı oldu, bu yıl çok daha farklı olacak. Ama gücü birleştirir ve bütün bunları planlı, programlı yaparsak daha efektif festivaller olur" dedi.

Konunun tüm çerçeveleri ile değerlendirildiği zaman iş birliğinin zengin düşünceleri ortaya çıkaracağını ve bunların da hayata geçmesini sağlayacağını sözlerine ekleyen Seçer, şöyle tamamladı:

"Bu projeleri daha az kaynakla, daha fazla ve daha güçlü gerçekleştirme imkanınız olacak. Her bölgenin kendine özgü çalışmaları var. Burada bunun reklamından, yaptığımız projelerin tanıtımından öte bütün bu emeklerin bir potada eritilip nasıl bir enerji, nasıl güzel bir sonuç ortaya çıkaracağı noktasında bugünden tezi yok, bugün buraya dört belediye başkanı katıldık, istiyorlarsa diğer arkadaşlarımızla ilgili birimlerimiz hemen bir araya gelirler ve bu konuda startı verebiliriz."

Festivalde, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Başkan Seçer ve protokol üyelerine katılımlarından dolayı hediye takdimi yapıldı.