Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Belediyecilik Vatandaşla İç İçe Olmalı, Toplumun Her Sorununda Yanında Olmalı"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Çölyak Günü etkinliğinde çölyaklılar ve aileleriyle bir araya geldi. Seçer, "Belediyecilik vatandaşla iç içe olmalı, toplumun her sorununda yanında olmalı. Biz sosyal politikalarda Türkiye'de adından sıkça söz edilen bir belediye haline geldik. Bugüne kadar toplumsal konuları içeren 100'den fazla sosyal politika projesi hayata geçirildi" dedi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Darısekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte çölyaklılar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği iş birliğinde gerçekleşen etkinlik ile hem farkındalık yaratılması hem de çölyak hastalarının sosyal yaşamda güçlü bağlar kurması amaçlandı.

Etkinliğe CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlikte konuşmasına tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Seçer, "Sizleri çok seviyoruz, sayıyoruz. Bugün bizim için özel bir gün, çünkü günün konusu anneler. Her insan için özel, her canlı varlık için özel olan anne, çok değerli. Tüm annelerin ve annelik duygusunu hisseden kadınların gününü kutluyorum" diye konuştu.

Hayatın her alanında yurttaşların yanında olmayı önemsediklerini belirten Seçer, zorlukların paylaştıkça azalıp mutluluğunda yine paylaşıldıkça çoğalacağına inandıklarını söyledi. Seçer, "Vatandaşla, sizlerle bir araya gelmek, sizlerin sevgisini, saygısını yüreğimizde hissetmek bizim için dünya malına değer" ifadelerini kullandı.

"70 bin 425 kilo glütensiz un dağıtımını gerçekleştirdik"

Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği'ne de emekleri için teşekkür eden Seçer, çölyak hastalığı raporu olan ve talepte bulunan bireylere Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 16 adet 250 gram glütensiz ekmek, 3 kilo glütensiz un dağıtımı yapıldığını kaydetti. Seçer, "Projenin başladığı 2020 yılından itibaren toplamda her ay 827 ailemize 13 bin 232 adet glütensiz ekmek ve 2 bin 481 kilo glütensiz un dağıtımı yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Bugüne kadar da toplamda 781 bin 248 glütensiz ekmek, proje başladığından beri, 70 bin 425 kilo da glütensiz un dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

2022 yılından bu yana Ramazan ayında üç bin adet glütensiz gıda kolisi dağıtımı yaptıklarına değinen Seçer, Glütensiz Kafe ve Market ile de hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı. 2024 yılı Kasım ayında açtıkları markette glütensiz kahvaltılıklar, börek, tatlı, pizza, lahmacun, makarna, ekmek ve atıştırmalıkların yerinde tüketildiğini belirten Seçer, Kooperatif Market ve belediye kafelerinde kasa önünde glütensiz ürünlerin satışının başladığını ve yakında glütensiz lahmacun, mantı, ekmek ve sıcak üretimin de başlayacağını duyurdu.

İnsanları bilinçlendirmek için farkındalık haftalarının çok önemli olduğuna değinen Seçer sözlerine, şöyle devam etti:

"Toplumun yüz yüze kaldığı her soruna projeler hazırlıyoruz"

"Toplumun önemli bir kısmı bu tip rahatsızlıkların farkında dahi değil. Farkındalık haftası toplantıları, etkinlikleri, panelleri toplumun bilinçlenmesi adına, toplumun bu sorunlarının çözümlerinde sorumluluk alma adına çok önemli çalışmalar. Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gıda paketi dağıtımına başladık. Fenilketonüri eksikliği olan yurttaşlarımız ömrünün sonuna kadar hayvansal protein alamıyor. Yine onkoloji hastası çocuklarımız için özel paketlerimiz oluyor, onlara da ayrı bir destek sunma gayreti içerisindeyiz. Yani toplumumuzun yüz yüze kaldığı, bireylerimizi ve ailelerimizi derinden yoran ve üzen hangi konu olursa olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yurttaşlarımızın yanında olacağız.

"Doğumdan, yaşamın sonuna kadar Büyükşehir yurttaşın yanında"

Belediyecilik vatandaşla iç içe olmalı, toplumun her sorununda yanında olmalı. Biz sosyal politikalarda Türkiye'de adından sıkça söz edilen bir belediye haline geldik. Türkiye'nin dört bir yanında konu sosyal belediyecilik ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarına mutlaka değiniliyor ve bu durum bizi de mutlu ediyor. Örnek alınan projelerimiz oluyor. Bugüne kadar toplumsal konuları içeren 100'den fazla sosyal politika projesi hayata geçirildi. Mersin'in çehresi değişti. Mersin daha güzel, daha yaşanabilir, herkesin yüzünün güldüğü bir kent oldu."

"Önce Mersinimiz, sonra ülkemiz ve insanlık için çalışmaya devam edeceğiz"

Seçimlerde Mersinlilerin siyasi partiye bakmaksızın sunulan hizmetlerden ötürü kendisini desteklediğini hatırlatan Seçer, bu durumun eşit ve adil hizmet anlayışından kaynaklandığının altını çizerek, "Bir partinin çatısı, amblemi altında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy verdiniz, teşekkür ediyorum. Belki de bugüne kadar benim partime oy vermek nasip olmamış yurttaşlarımız da verdi. Ama biz biliyoruz bizim güzel dilimize, kardeşlik, adalet, eşitlik anlayışımıza, hizmetimize, garibi gurebayı kalbimize bastığımız, herkesi düşündüğümüz, sevdiğimiz için bu desteği verdi. Böyle bir desteği alıp sizlere hizmet etmemek, sizlerin güvenini boşa çıkarmak, sizlerin karşısında başımızı öne eğmemizi gerektiren kötü işler yapmak mümkün mü? Asla. Bu nedenle Mersin halkıyla beraber, bugüne kadar olduğu gibi herkesle ama herkesle birlik ve beraberlik içerisinde, önce Mersin'imiz sonra ülkemiz ve insanlık için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz birlikte güçlüyüz, bilin ki yalnız değilsiniz"

Çölyak rahatsızlığı bulunan bireylere verdiği destek dolayısıyla Seçer'e teşekkür eden CHP Mersin Milletvekili Kış, söz konusu desteklerin merkezi iktidar ve ilgili bakanlıklar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Kış, "Ama maalesef ki Çölyak hassasiyeti olan bireylerimiz unutulmuş durumda. Mersin'de bugün bu desteği sunan, bu çalışmayı yürüten ve bizi bu duyarlılığa dahil eden Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, bilin ki yalnız değilsiniz" dedi.

Seçer öncülüğündeki Büyükşehir Belediyesi'nin geri planda kalan birçok toplumsal soruna dikkati çekerek insanların yanında olmaya devam ettiğini söyleyen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise Seçer'in sunduğu hizmetler ile toplumun tüm kesimleri arasında bir köprü görevi yerine getirdiğini söyledi.

"Yaşamın her alanına dair bir şey söylemek lazım"

Seçer ve ekibinin belediyeciliğin yol yapmak, parkları temizlemek gibi hizmetlerden ibaret olmadığını, hayatın her alanında yurttaşın yanında olmak olduğunu gerçekleştirdiği tüm hizmetlerde gösterdiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, "Büyükşehir Belediyemiz sayesinde görüyoruz ki, yaşamın her alanına dair bir şey söylemek lazım ve ben bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e bu konuda hem bize dair öğretici olduğu için hem de kamuoyundaki bütün sorunlara ilişkin bir farkındalık yarattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da Seçer'in sağlamış olduğu desteklerin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Mersin'de yaşayan çölyaklı ailelerimize desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Büyükşehir'in çölyaklı ailelerimizin her zaman yanlarında olduklarını hiçbir zaman unutmuyoruz ve sağlamış oldukları desteklerin devamını getireceklerine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastaları için gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde konuşmaların ardından katılımcılara glütensiz menü ikram edilirken, minik misafirler için oyun alanı kurularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Yurttaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile eğlendi.