Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "4'üncü Uluslararası Tarsus Festivali"Ne Katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile Refika'nın Mutfağı'nın kurucusu Refika Birgül'ün gerçekleştirdiği "Kadim Lezzetleri ile Yenilikçi Tarsus Mutfağına Fikirler" başlıklı Gastronomi Show'a katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Toprakta Tarih, Sofrada Tat, Sokakta Neşe" sloganıyla düzenlediği 4'üncü Uluslararası Tarsus Festivali, bugün başladı. Festivalin ilk gününde, Meral Seçer ve Refika Birgül'ün "Kadim Lezzetleri ile Yenilikçi Tarsus Mutfağına Fikirler" adlı Gastronomi Show'u St. Paul Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliği TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi. Etkinlikte Tarsus'un tarihi sokaklarında kültür, sanat ve lezzet buluştu. Refika Birgül, Mersin'in tanınan tatları tantuni ve humusu modern yöntemlerle yeniden yorumlayarak "Tarstuni" adını verdiği yeni bir lezzet hazırladı.

Bu festivalde kültür, sanat ve lezzet bir arada

Tarsus'un tarihi sokaklarında düzenlenen etkinlikte kültür, sanat ve gastronomi bir araya geldi. Meral Seçer ve Refika Birgül'ün katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Tarsus'un mutfak mirası modern gastronomiyle birleştirildi. Tantuni ve humus gibi yöresel tatlar çağdaş tekniklerle yeniden yorumlandı. Etkinlik, "4. Uluslararası Tarsus Festivali" kapsamında gerçekleştirildi. Katılımcılar, sunumlar ve gösterilerle Tarsus mutfağının geçmişten günümüze uzanan lezzetlerini tanıma fırsatı buldu.

Tantuni modern tekniklerle yeniden yorumlandı, ortaya 'Tarstuni' çıktı

Bir taraftan tantuniyi ve humusu yapan Birgül bir taraftan da katılımcıların sorularını yanıtladı. Birgül'e mutfakta Meral Seçer ve şefler Burak Arpak ile Adile Sarıtaş eşlik etti. Tarsus'un çok kadim bir şehir olduğunu ifade eden Birgül, Tarsus'un daha çok tanıtılması gerektiğini anlattı. Yaptığı tantuniye 'Tarstuni' adını veren Birgül, Meral Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında da sohbet etti. Meral Seçer de gastronomi alanının gelişmesi için kooperatiflere büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de çok sayıda kadın kooperatifi olduğunu vurgulayan Meral Seçer, her bölgenin kooperatifinin kendi bölgesindeki ürünlerini öne çıkararak koruma ve kayıt altına aldığını söyledi. Meral Seçer bu gibi lezzetlerin unutulmaması gerektiğini kaydederek, Birgül gibi değerli şeflerin elinde bu lezzetlerin yeniden yorumlanmasını kıymetli bulduğunu söyledi.

"Mersin'in en kadim yerleşim yerlerinin başında Tarsus geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, festivalin coşkuyla başladığını belirterek, "Tarsus'ta çok güzel bir 3 gün geçireceğiz. Tarsus benim anlatmamla bilinecek bir yer değil, dünyanın bildiği bir yer. Hep Mersin-Tarsus ayrımı yapılıyor, açıkçası biraz tuhafıma gidiyor. Çünkü Mersin'i gezmek için Anamur'a kadar 250 kilometre yoldan gitmeniz, 320 kilometre de kuş gibi sahilden uçmanız lazım. Mersin coğrafyasının en kadim yerleşim yerlerinin başında da Tarsus geliyor" diyerek, Tarsus tarihinin çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

"Tarsus'u açık hava müzesine dönüştürmek istiyoruz"

Bir Tarsuslu olarak Tarsus'un çok özel bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "St. Paul Meydanı gibi yapılar Tarsus'un eski merkezi ve bu programı burada yaptık. Çok uzun yıllardır yenileniyor ama yenileme zaman alıyor. Bu bölgeler yenileme, koruma ve sit alanları. Prosesi oldukça uzun oluyor ama tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bu çalışmalar kolay değil. Umarım biz ve bizden sonraki jenerasyonlar daha iyi çalışacaklar. Amacımız Tarsus'u dünyanın gelip gördüğü açık hava müzesi haline getirmek" ifadelerine yer verdi.

Gastronomik açıdan kadim bir yer olan Tarsus'ta tantuninin yeniden yorumlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden ve bunu yapan Birgül'e teşekkürlerini ileten Seçer, "Çok değerli bir program yaptınız. Bizler sizi Tarsus'ta ağırlamaktan da mutlu olduk, onur duyduk. Tarstuni'yi Büyükşehir'in kafelerinde menüye koyacağız" şeklinde konuştu.

"Tarsus gastronomisi bir tarih kitabı kadar değerli"

Tarsus gastronomisini; 'Tarih kitabı' olarak betimleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de Refika Birgül ile gerçekleştirdiği etkinliğin heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Medeniyetlerin beşiği Tarsus'ta gastronomi; hikayeleri olan yemeklerden oluşuyor ve bu nedenle de çok kıymetli. Refika Hanım'ın geleneksel yemeklerimizi çağa uygun bir şekilde değiştirmesi ve başka bir konsept ile ele alması çok güzel oldu. Humus ile tantuninin karışımı olan harika bir yemek ortaya çıkardı. Bu yemeği Mersin'de ve Tarsus'ta deneyerek yeni bir lezzet kazandırmış olacağız" dedi.

Gastronominin sadece yemekten ibaret olmadığını belirterek, kurulan sofraların insanların birlikteliğini güçlendirdiğini vurgulayan Meral Seçer, "Sofralar; insanları bir araya toplar, mutlu ve üzüntülü günlerinde dostlarıyla bir araya getirir. Bunun kıymetini bilmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Tarsus'a özel bir lezzet armağan ettik, 'Tarstuni'"

Yerel malzemeleri ve yerel teknikleri dünyaca tanınan, popüler ve daha lezzetli hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Birgül, Tarsus'a özel bir yemek armağan ettiklerini belirterek, bu yemeğe 'Tarstuni' adını verdiklerini ifade etti. Mersin'in çok güzel bir şehir olduğunu, özellikle sıcak insan ilişkilerinin buraya ayrı bir değer kattığını dile getiren Birgül, "Bazılar diyor ki; 'Bu yemek zaten başka yerde vardı.' Açıkçası bu tür tartışmaları sevmiyorum. Çünkü bir şeyi sahiplenmenin en güzel yolu, onu gerçekten yapmaktan geçiyor. Üretmek, yaşatmak o zaman anlam kazanıyor. Mesela Bodrum'un çökertmesi var, o da böyle çıkmış bir yemek aslında. Hepimizin evinde, bir şekilde sofralarda yer buldu. Ben istiyorum ki, Tarsus'un yemekleri de öyle olsun. Herkes tatsın, sahip çıksın, yaşatsın" ifadelerine yer verdi.

Tarsus'a ilk defa geldiğini söyleyen ve bu kadim kenti çok uzun zamandır merak ettiğini söyleyen Refika Birgül, "Tarsus'ta bu ülkenin ve yörenin insanlığının ne kadar pırıl pırıl olduğunu, hem zeki hem bilgili hem de çok sıcak kanlı olduğunu gördüm. Tarsus'un her noktasında farklı sıcaklıklar var" diyerek, kentin her yanının tarih koktuğunu belirtti.

Tarsus'un eşsiz lezzetlerini harmanlayarak ortaya 'Tarstuni' isimli başka bir lezzet çıkardıklarını dile getiren Birgül, "Tarsus'un sıcak humusu, pastırması, fıstığı ve üzerine de tantuni etinden pastırma koyarak yaptığımız aşırı doyurucu bir lezzet ortaya çıktı. Umarım herkes tarafından sevilir" diye konuştu. Türkiye'nin her yanının zengin bir kültürü olduğunu ifade eden Birgül, "İnsanların festival için bu kente geliyor olması ve bu tür festivallerin keşif adına insanlara bir fırsat oluşturması müthiş bir duygu. Ayrıca festivalin bu yıl 4.'sünün gerçekleştirilmesi de çok önemli. Nice 4, 8 ve 10. yıllara diyorum. 10. yılında insanlar muhtemelen sokaklarda yürüyemeyecek ve öyle kalabalıklar olacak. O günlerde de yine beraber olmak dileğiyle" diye konuştu.

Bu festivallerin yapılmasında emeği geçen yerel yönetimlerin de kıymetine değinen Birgül, "Halkımız bilmeli ki belediye başkanlarının bütçeleri artık sınırlanıyor. Bunları yapabilmek için gerçekten dişten, tırnaktan artırmak gerekiyor ve bu bir özveri. Bu festival aslında uzun vadeli bir festival, bir gelenek haline geldi. Bu festival, Vahap Başkan'ın kentin geleceğini düşündüğünün en büyük kanıtı ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bizim zaten kendi oylarımızla seçilen başkanlara sahip çıkmanın da önemli bir sebebi" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fotoğraflarla gastronomi hikayesi

St. Paul Meydanı'nda ayrıca Serkan Sarıkef'in 'Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi Fotoğraf Sergisi' de yer aldı ve Tarsus'un birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerinin hikayeleri ile birlikte fotoğrafları sergilendi.

Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi Fotoğraf Sergisi'nin sahibi Serkan Sarıkef, festivalin ilk gününü değerlendirerek, "Festival çok iyi geçiyor. Özellikle gastronomi bu alanda büyük dikkat çekiyor. ve ben 2 yıl boyunca çalışmış olduğum Tarsus Lezzetleri Gastronomi Hikayesi Fotoğraf Sergisi'yle yer aldım. Oldukça dikkat çekti. Katılım çok iyi, çok verimli bir festival oluyor. Umarım daha sonraki festivalle de bu denli keyifli ve güzel geçer" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Tarsuslu olduğunu söyleyen Sarıkef, festivalin Tarsus'a renk kattığını sözlerine ekleyerek, "4 yıldır yapılan festival inanılmaz akıcı ve gastronomi üzerine dolu dolu geçiyor. Bundan sonraki süreçlerde de festivalde görev almaya devem edeceğim" ifadesini kaydetti.

Tarsus'un tarihi dokusundaki lezzet şöleni katılımcıları büyüledi

Tarstuni'yi deneyen ve çok sevdiğini söyleyen Tarsuslu Arzu Kaya, "Festivale her yıl katıldım hiç kaçırmadım, her etkinliğe de katılmaya çalışıyorum. Tarsus'un böyle bir festivallere ihtiyacı vardı, çünkü önceden etkinlik hiç olmuyordu, o yüzden çok seviyorum" diyerek, Başkan Seçer'i her yıl düzenlediği coşkulu festivalden dolayı tebrik etti.

Seçer'e böyle güzel bir festivali Tarsus'a kazandırdığı için teşekkür eden Zeynep Yılmaz, "Tarsus'ta herkes çok coşkulu ve heyecanlı. Tarsus bir medeniyetler şehri, ben de bu medeniyetleri yeniden yaşatan ve hatırlatan festivallere her yıl katılıyorum" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Birgül, etkinlik sonunda Meral Seçer'e; 'Miras Türk Mutfağı Teknikleri' adlı kitabını hediye etti. Etkinlikte katılımcılara da çeşitli hediyeler verildi. Ortaya çıkan tantuni ve humusun tadına katılımcılar da baktı.

CHP PM Üyesi Engin Özkoç ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış tarafından Birgül'e etkinlik sonunda çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Gastronomi Show'un ardından, Başkan Seçer ve protokol üyeleri Serkan Sarıkef'in fotoğraf sergisini ve TADEKA Binası'ndaki 'Plastik Sanatlar Kurulu Karma Resim Sergisi'ni gezdi.