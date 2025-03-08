Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den İftar Programında Önemli Mesajlar

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta düzenlenen iftar programına katıldı. İlçe sakinlerine seslenen Seçer, "Hepsi sizin vergilerinizle hazırlanıyor. Siyasilerin sanki keselerinden yardım yapıyormuş gibi övünçlerine aldanmayın" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrası bu kez Tarsus ilçesinde kuruldu. Yeni Mahalle Mücahitler Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programında Başkan Seçer ile eşi Meral Seçer de vatandaşlara eşlik etti.

Programa CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce ilçeli katıldı.

İftar programında vatandaşlara seslenen Seçer, Tarsus'ta kalabalık iftar sofrasını görmenin kendisini gururlandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tabloyu gördüm ve çok mutlu oldum. Allah kabul etsin. Vatandaşlarımızın kesesine bereket. Herkes bana 'Başkanım teşekkür ederiz, kesene bereket' diyor ama ben sizlere teşekkür ediyorum, çünkü sizlerin kesesine bereket. Sizler çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, devletinize vergi veriyorsunuz oradan bize kaynak geliyor. İşte bu yediğimiz yemekler de o vergilerden. Öyle siyasilerin sanki keselerinden destek yapıyormuş gibi, yardım yapıyormuş gibi afra, tafralarına, övünçlerine aldanmayın. Hepsi sizin paranız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin ve sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede, şanlı bayrağımızın altında yaşamayı nasip etsin. Sizlere hizmetlerimizi hiç bıkmadan ve yorulmadan mutlulukla yapıyoruz. Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'la birlikte iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin derdiyle dertleniyoruz. Sizler için memleketimiz için nasıl daha iyi hizmet ederiz onun tasası içerisindeyiz. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Bizlere güveninizi, sevginizi, saygınızı biliyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Bunu da boşa çıkartmayacağız ve sizlerin her zaman sevgisine, saygısına ve güvenine layık olacağız."

Seçer, Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti

İftar programının ardından Seçer çifti, beraberlerinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve protokol üyeleri ile Tarsus Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kurulan Üretici Kadın Pazarı'nı ziyaret etti. Kadın üreticilerle bir araya gelen Seçer, kadın emeğinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Üretici pazarında coşkuyla karşılanan Başkan Seçer'e kadınlar tarafından yöresel tatlar ikram edilirken, el emeği ürünler de hediye edildi.

Tarsus'un sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu kaydeden Seçer, şunları dile getirdi:

"Onu güzel kılan siz değerli hemşerilerimsiniz. Eğer birlik, beraberlik, birbirine saygı ve sevgi varsa o kentin enerjisi yüksek olur. Mersin gülerse Türkiye güler. Övünerek söylüyorum; 2019'da yönetime geldikten sonra Mersin gülen insanların, mutlu insanların, kendini artık farklı ve öteki görmeyen insanların kenti haline geldi. Bir belediye başkanının tek işi rutin hizmetleri yapmak değildir. Bir belediye başkanı halkına güven ve mutluluk veremiyorsa, halkının kendini iyi hissetmesini sağlayamıyorsa iyi bir belediye başkanı değildir. Marifet iltifata tabidir. Biz iltifatımızı bir yıl önce seçim sandıklarında aldık. Onun için sizlere müteşekkiriz. Bizi Mersin'de Türkiye rekoruyla tekrar belediye başkanı yaptınız. İşte o bütün birlik, beraberlik ve mutluluğun ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Bu duygularla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize güvenmeye ve inanmaya devam edin. Ülkemizi, milletimizi, Mustafa Kemal'imizi seviyoruz. Bu bayrağın altında beraber, kardeşçe yaşamaktan onur duyuyoruz."