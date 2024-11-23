Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Öğretmenler Günü Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer\'den Öğretmenler Günü Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitim sorunlarına dikkat çekerek öğretmenliğin önemini vurguladı ve öğretmenlerin sorunlarının çözümü için belediye olarak aldıkları sorumlulukları paylaştı.

23.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Öğretmenler Günü dolayısıyla "Savaşın en zorlu koşullarında ülkenin eğitim sorunlarının ele alındığı Maarif Kongresi'ni toplayan bir liderden aldığımız feyzle, eğitime dair hiçbir hizmet planını, 'Şimdi sırası mı' diyerek rafa kaldırmıyor, aksine çalışma programımızda eğitime dair hizmetleri her daim önceliyoruz. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" mesajını yayımladı.

Başkan Seçer, 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın gelişimine ve hayatın doğal akışına katkı sunan çok önemli, çok değerli kadim mesleklerin içerisinde belki de en değerlisi öğretmenlik mesleğidir. En nihayetinde bir doktoru, mühendisi, veterineri, esnafı aklınıza gelebilecek her mesleği yetiştiren de bir öğretmendir. Toplumların öğretmenlere duyduğu saygı; bir öğretmenin yaşadığı ülkede hangi şartlarda çalıştığı, o toplumun ve o ülkenin refah düzeyini ortaya koyan önemli bir kıstastır.

Türkiye'de öğretmenlerin sorunlarının farkındayız, atanmayan öğretmenler veya zorlu mesleki koşullar altında çalışan öğretmenlerin mevcut sorunları maalesef giderek derinleşmektedir. Öğretmenlerin artan sorunları karşısında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak almamız gereken sorumluluğun bilincindeyiz. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran bir özellik de öğretmenlerin sorunlarının kendi şartlarıyla açıklanamayacağı gerçeğidir. Okullarda devam eden temizlik sorunlarından öğrencilerin beslenme problemine, artan aile içi şiddet konusundan ulaşım sorunlarına kadar, eğitim verdiği öğrencilerinin sorunlarından da öğretmenlerimiz ciddi ölçüde etkilenmektedir.

Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana hem eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hem de eğitime kavuşmakta zorlanan öğrencilerimize kaliteli eğitim hizmeti sunmak için yaptığımız çalışmalar her geçen yıl daha da başarılı sonuçlar vermeye devam etmektedir. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'mizden Türkiye'nin en saygın üniversitelerine ve en çok tercih edilen bölümlerine yerleşen öğrenci sayımız her yıl artış gösterirken, bu değerli başarının en büyük mimarının kurumumuzda görev alan değerli öğretmenlerimiz olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'mizde yetişen öğrencilerimizin ülkemize birçok meslek dalında hizmet edeceği gibi geleceğin öğretmenlerini yetiştiriyor olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz.

Başöğretmen sıfatını da taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ve eğitime verdiği değeri yakından biliyor ve bu doğrultuda belediyemizin eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.  Savaşın en zorlu koşullarında ülkenin eğitim sorunlarının ele alındığı Maarif Kongresi'ni toplayan bir liderden aldığımız feyzle, eğitime dair hiçbir hizmet planını, 'Şimdi sırası mı' diyerek rafa kaldırmıyor, aksine çalışma programımızda eğitime dair hizmetleri her daim önceliyoruz. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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