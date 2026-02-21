Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemlili Vatandaşlar ile İftarda Buluştu - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemlili Vatandaşlar ile İftarda Buluştu

21.02.2026 10:08  Güncelleme: 11:54
TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Erdemlili vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, "Ramazan boyunca 13 ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Birliğin ve beraberliğin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. İftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, CHP ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

"Ramazan boyunca 13 ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz"

Dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından Erdemlili yurttaşlara hitap eden Başkan Seçer, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Erdemlili vatandaşlarla iftarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, "Ramazan boyunca 13 ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Birliğin ve beraberliğin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" dedi. Türkiye'nin dünyaya örnek olabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Bizi birlik ve kardeşlik içerisinde, şanlı bayrağın altında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemiz, çocuklarımız için çalışmak kurtarır. Dünyaya böyle örnek ülke oluruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ülkesi olan Türkiye, önümüzdeki yıllarda dünyanın parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.

Ramazan ayının varlığı ve yokluğu anlamanın, dayanışmanın gücünü görmenin dönemi olduğunu söyleyen Seçer, Mersin'de de bu düşünceyi hep birlikte idrak edeceklerini ifade etti. Ülkenin ve Mersin'in geleceğine dair dileklerini ileten Seçer, "Gelecek ramazanlarda bugünlerden daha refah bir Türkiye'de yaşamak hepimize nasip olsun. Dünyada da huzur ve barış içerisinde, savaşların olmadığı bir dönem yaşamak hepimize nasip olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi dün olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşın yanında olacak. Biz de sizlerin verdiği desteği, sevgiyi ve güveni boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı. Hizmetlerin kaynağının vatandaşların emekleri ve vergileri olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Görevimizi şerefimizle sürdüreceğiz. Memleketimize, Mersin'imize, her ilçemize insanları ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'yi sevgi, birliktelik ve beraberlik kurtaracak"

Düzenlenen iftar programının Türkiye'ye örnek olacak bir tabloya ev sahipliği yaptığını belirten CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Türkiye genelinde katıldığı hiçbir iftar programında böylesine kalabalık bir sofra ile karşılaşmadığını söyledi. Belediye başkanları ve milletvekilleri olarak her daim sokakta ve halkla iç içe olduklarını vurgulayan Başarır, "Biz büyük bir aileyiz. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Erdemli, 1 milyon 950 bin nüfusuyla Mersin, Türkiye'nin, dünyanın en büyük ailesiyiz. Sayın Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz olarak bizler sokaktayız. İyi günde kötü günde, iftarda, bayramda, cenazede, düğünde beraberiz" diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma hedefi ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başarır, "Türkiye'yi sevgi, birliktelik ve beraberlik kurtaracak. Biz kardeşiz, beraberiz, birlikteyiz. O yüzden hepimizin tek hedefi var; adaletli, huzurlu, adil bölüşümün olduğu bir Türkiye. Biz bu ülkeye huzuru hep beraber getireceğiz. Bir kez daha Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Mersin'de birlikteliği ve kardeşliği sağladı. Hizmeti sağladı. Gece gündüz arkadaşlarıyla çalıştı. Erdemli'ye hizmet etmeye devam etti, devam da edecek" ifadelerini kullandı.

"Umuyoruz ki Mersin'de görünen huzur tablosu tüm Türkiye'de yaşansın"

Ülke olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğini dile getiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da şöyle konuştu:

"Bize sofranızı ve kalbinizi açtınız. Huzur, mutluluk ve güler yüzünüzle bizleri mutlu ettiniz. Evet, hepimiz zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ama şu da bir gerçek ki bu zor günleri birlikte atlatıp, birlikte düzene koyacağız. Birlik ve beraberlik duygusuyla, sizlerin varlığıyla aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığını da biliyoruz. Arzu ediyoruz ki; bugün Erdemli'de ve Mersin'de görünen bu huzur tablosu tüm Türkiye'de yaşansın. İşte biz buna adayız. Sizlerle birlikte Mersin'de yaşadığımız bu huzuru ve mutluluğu tüm Türkiye'de de yaşatmaya devam edeceğiz."

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Erdemlili vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mersin'in rengarenk bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden Dinçer, "Burada büyük emek sahibi insanlar var. Bizi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir araya getirdi. Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız her daim dar gelirli vatandaşların yanında oldu. Ramazan sofrasında ekmeğimizi sizlerle paylaştık" dedi.

İftarın ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti. Alanda tasavvuf müziği dinletisi sunulurken, geleneksel gösteriler sahnelendi. Çocuklar için yüz boyama ve balon etkinlikleri gerçekleştirildi, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Hacivat-Karagöz oyunu, meddah ve kanto gösterileri de programa renk kattı.

