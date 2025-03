Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, İftar Programında Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de düzenlenen iftar programına katıldı. Seçer programda, "Çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, ödediğiniz vergiden belediyelere kaynak aktarılıyor. Az önce yediğimiz yemekler de o paralarınızla yapılıyor. Bu ülkeyi; üreten, çalışan, vatanını, milletini, Mustafa Kemal'ini ve bayrağını seven sizler ayakta tutuyorsunuz" diye konuştu.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Anıt Meydanı'nda düzenlenen iftar programına, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile binlerce vatandaş katılırken; Seçer çifti, Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencisi görme engelli Nazalin Selvi tarafından çiçekle karşıladı.

Konuşmasında, sofralarda ikram edilen yemeklerin vatandaşlardan alınan vergilerden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan paylar ile hazırlandığını belirten Seçer, şunları dile getirdi:

"Kesenize bereket, Allah razı olsun. Çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, ödediğiniz vergiden belediyelere kaynak aktarılıyor. Az önce yediğimiz yemekler de o paralarınızla yapılıyor. Bu ülkeyi; üreten, çalışan, vatanını, milletini, Mustafa Kemal'ini ve bayrağını seven sizler ayakta tutuyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz, sizlere layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizim en hoşnut olduğumuz durum şehrimize ve ülkemize yaptığımız hizmetlerden dolayı sizin hayır duanızı almaktır. İşte bu dua bizim için dünya malına değer. Bunun için de gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."

"Yoksulluk diz boyu. İnsanlar çok ciddi bir hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntı içinde"

İftar programının ardından muhtarlarla da bir araya gelen Seçer, bir yerleşim bölgesinde sokağı ve aileleri en iyi muhtarların ve belediye başkanlarının bileceğini söyledi. Ülkenin içinden olduğu ekonomik zorluklardan dolayı muhtarların işinin de zor olduğunu dile getiren Seçer, "Biz biliyoruz ki yoksulluk diz boyu. İnsanlar çok ciddi bir hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntı içinde. Onun için muhtarların işi de kolay değil" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımızdan gelen taleplere her zaman açığız"

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlardan gelen taleplere her zaman açık olduklarını aktaran Seçer, "Bizim görev alanımızla ilgili taleplerinize zaten açığız. Bizim görev alanımız dışında olanları da makul olarak bizden istemeniz bizim için doğaldır. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımızın mağduriyeti olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteririz. Bundan yana emin olun" dedi.

"Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kesin kurallarından birisinin daire başkanından işçisine kadar tüm kademelerin, her vatandaşa saygı içerisinde yaklaşım göstermesi olduğunun altını çizerek, Alo 185 hattında muhtarların özel bölümleri olduğunu belirtti. Seçer, "Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor. Kim hangi oranda, neyden şikayet etmiş, hangi bölgede ne eksik ne fazla hepsi oradan bizim önümüze geliyor" diye konuştu.

İftar sofrasında herkesi bir araya getiren Başkan Seçer'e teşekkür eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Başkanımız, Tarsus'tan Anamur'a kadar, her mahalle ve her sokakta eşit hizmet, eşit anlayışla her birinize sosyal hizmetler konusunda desteklerini sunmuştur. Yapılan anketlerde de görüyoruz ki kendisi Türkiye'de rol model sayılabilecek ve en yüksek memnuniyet oranıyla birinci seçilmektedir. Başkanımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, iftar programına katılımlarından dolayı Silifkelilere teşekkür ederek, "Sizlerin emrinizdeyiz" dedi.

Ramazan ayının bolluk ve bereket demek olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise "Ramazan aynı zamanda yardım ve dayanışma demek. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne aldığımız zaman, bizim yardımlaşmayı sadece Ramazan'da değil 12 ay devam ettirmemiz gerekiyor. Vahap Seçer Başkanımıza Silifke'ye verdiği ve vereceği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.