Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Otizmin Bir Eksiklik Değil, Bir Farkındalık Olduğunun Bilincinde Olmamız Lazım" - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Otizmin Bir Eksiklik Değil, Bir Farkındalık Olduğunun Bilincinde Olmamız Lazım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Otizm Aile Danışma Merkezi’ndeki çocuklar ve aileleri bir araya gelerek, merkezin açılışının 1'inci yılı dolayısıyla pasta kesti. Başkan Seçer, "Eğer doğru zamanda, doğru dokunuşlar ve eğitimler verilirse bu çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırıyor. Onlar bizim evlatlarımız. Otizmin bir eksiklik değil, bir farkındalık olduğunun bilincinde olmamız lazım" dedi.

10.10.2024 13:49  Güncelleme: 14:45
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Otizm Aile Danışma Merkezi'ndeki çocuklar ve aileleri bir araya gelerek, merkezin açılışının 1'inci yılı dolayısıyla pasta kesti. Başkan Seçer, "Eğer doğru zamanda, doğru dokunuşlar ve eğitimler verilirse bu çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırıyor. Onlar bizim evlatlarımız. Otizmin bir eksiklik değil, bir farkındalık olduğunun bilincinde olmamız lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Otizm Aile Danışma Merkezi'ndeki çocuklar ve aileleri bir araya gelerek, merkezin açılışının 1. yılı dolayısıyla pasta kesti. Başkan Seçer ve Meral Seçer, çocuklar ve aileleri ile keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ve uzmanlardan merkez hakkında bilgi alan Başkan Seçer ve Meral Seçer, çocuklar, aileleri ve merkezdeki uzmanlar ile aile fotoğrafı çektirdi.

"Otizmin bir eksiklik değil, bir farkındalık olduğunun bilincindeyiz"

Çocukların ve ailelerinin hem mutlu hem de enerjisi yüksek olduğunu kaydederek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Burası Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk. Bunun burada olması Mersin'imiz ve otizmli bireylere sahip ailelerimiz açısından son derece önemli. Burada 0-72 ay arası Otizm Spektrum tanısı konan çocuklarımızın eğitimine destek veriyoruz" diye konuştu.

Erken tanının çocukların gelecek yaşamları için çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Eğer doğru zamanda, doğru dokunuşlar ve eğitimler verilirse bu çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırıyor. Onlar bizim evlatlarımız. Otizmin bir eksiklik değil, bir farkındalık olduğunun bilincinde olmamız lazım. Biz de yöneticiler olarak bu anlayışla sadece bu alanda değil, Mersin'de her alanda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de örnek gösterilecek sosyal politikalar çalışması yapıyoruz"

Türkiye'de örnek gösterilecek sosyal politikalara imza attıklarını vurgulayan Seçer, "Sizler adına gururla ifade edeyim; bizlerin yaptığı her iş Mersin halkının yaptığı iştir ve başarıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek gösterilecek sosyal politikalar çalışması yapan bir belediye. Özel bireylerimizle ilgili önümüzdeki dönemde de devam edecek birçok çalışmamız var. İhtiyaç duydukları her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kenti yöneten insanların bir anne ve bir baba ile aynı duyguları taşıması gerekiyor"

Gelecek 5 yılda da söz verdikleri yeni projelere imza atacaklarını duyuran Seçer, Mola Evi'ni diğer ilçelere de açacaklarını, aynı zamanda Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanındaki alana özel gereksinimli bireylerin zaman geçirecekleri yeni bir merkez de inşa edeceklerinin bilgisini paylaştı. Ailelerin özel gereksinimli bireylerin eğitiminde öncelikli bir görev üstlendiklerini kaydeden Seçer, "Onlar bizim için bir yük değil. Bunu her ortamda söylememiz ve bu farkındalığı yaratmamız lazım. Hayatın her alanında mutlaka zorluklar oluyor ama her şeyden önce sosyal devlet olarak biz belediyelerin her zaman sizlerin yanında olma zorunluluğumuz var. Bu konuda da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzun farkında olarak, 5 yıllık süremizde hizmet yaptık. Önümüzdeki süreçte bunları daha da artırarak devam ettireceğiz. Kenti yöneten insanların bir anne ve bir baba gibi sorunlar karşısında aynı duyguları taşıması gerekiyor" dedi.

Çocukları merkezden faydalanan ebeveynler, şunları söyledi:

-Büşra Yerden: "Bugün okulumuz 1 yaşında. Biz 8-9 aydır buradan faydalanıyoruz. İlk önce duyu bütünleme olarak başlamıştık ve oğlumun otizm olduğunu daha sonrasında öğrendim. Oğlum öğretmenlerini çok seviyor. İletişim anlamında arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok sosyal. Başkan'ımıza böyle bir imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz."

-Sibel Yiğit: "Oğlum buranın öncesinde seslenmelerimize tepki vermiyordu ve göz teması kurmuyordu. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bu eğitimin tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü dışarıda özel eğitim ücretleri çok yüksek ve bunu çoğu aile karşılayamayabiliyor. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki tüm öğretmenlerimize de emeğinden dolayı teşekkür ediyorum."

Merkez, 9 Ekim 2023 tarihinden bu yana hizmet veriyor

Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde yer alan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi 9 Ekim 2023 tarihinden bu yana hem çocukların gelişimlerine hem de ailelere hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi; 0-6 yaş arası otizmli çocuklara ve ailelerine bu hizmeti sunan ilk ve tek belediye olma özelliği taşıyor.

Otizm Aile Danışma Merkezi'nde neler yapılıyor?

100 öğrenci kapasiteli merkezde 9 personel ile hizmet veren Büyükşehir; okul öncesi öğretmenler, fizyoterapist, ergoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve psikolog ile hizmetlerine devam ediyor. 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerinin faydalanabildiği Otizm Aile Danışma Merkezi hem çocukların gelişimlerine hem de ailelerine bu süreçte destek oluyor. 72 aydan büyük otizmli bireyler de Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki hizmetlerden faydalanabiliyor. Merkezde; 0-72 ay çocuklara bilimsel uygulamalar ile ücretsiz hizmet verilirken, duyu bütünleme ve ergoterapi hizmetleri, özel eğitim dersleri, grup eğitimi ve bahçe aktiviteleri, gelişim değerlendirme ve ebeveyn danışmanlığı ile aile bilgilendirme seminerleri veriliyor. Başvuruda bulunmak isteyen aileler ALO 185 ile Engelsiz Yaşam Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi'ne başvuru yapabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Otizmin Bir Eksiklik Değil, Bir Farkındalık Olduğunun Bilincinde Olmamız Lazım' - Son Dakika

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