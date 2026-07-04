Mersin Şehir Tiyatrosu'na ödül ve Başkan Seçer'e ziyaret

(MERSİN)- Mersin Şehir Tiyatrosu, "Bahar Noktası" adlı oyunuyla 26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri'nde "Diğer Şehirler" kategorisinde 'Ensemble (Ekip) Ödülü'ne layık görüldü. Ödülün ardından tiyatro ekibi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Şehir Tiyatrosu, sanattaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şehir Tiyatrosu, sahneye taşıdığı "Bahar Noktası" adlı oyunla, 26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri kapsamında "Diğer Şehirler" kategorisinde, 'Ensemble (Ekip) Ödülü'nün sahibi oldu. Tiyatro ekibi, aldıkları ödülün ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, Şehir Tiyatrosu'nun Mersin'in kültür ve sanat yaşamına sunduğu katkılar ile gelecekte hayata geçirilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"MERSİN'DE 7 YILDIR KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR OLDU"

Elde edilen başarının sürpriz olmadığını dile getiren Seçer, Mersin Şehir Tiyatrosu ekibinin çok değerli çalışmalara imza attığını belirterek, "7 yıldır hep beraber Mersin'e hizmet ediyoruz. Kültür ve sanat alanında bu süre zarfında takdire şayan çalışmalar oldu. Bu çalışmalara da herkes elinden geldiğince katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 2019'dan bu yana Mersin'de kültür ve sanat alanında bir vizyon değişikliği olduğunu ve bu kapsamda kentte yaşayan vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını kaydeden Seçer, "Sanatın olmadığı bir toplumda konuşacağımız diğer konular teferruat olarak kalır. Medeni, gelişmiş ve gelişmeye açık toplumlarda sanat çok önemli bir konumdadır" diye konuştu.

Bir ülkede kültür ve sanat alanındaki makro politikaları belirleyenin iktidar ve iktidarın görevlendirdiği kurumlar olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, yerel yönetimlerin de kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunması gerektiğini vurguladı. Seçer, "Kültür ve sanat alanında toplumun gelişmesine katkı sunacak vizyonları ortaya koyma görevi, iktidar ve iktidarın görevlendirdiği kurumlara aittir. Ama bu demek değildir ki yerel yönetimler bağımsız kalacak ya da 'bu benim görev alanım değil' deyip bu konuda enerji harcamayacak. Yerel yönetimlerin bu konuda önemli katkılar yapması gerektiği kanaatindeyim ama Mersin için birkaç doz daha yüksek seviyede düşünüyorum. Bir yerel yönetimin, sosyal politikalarını belirlerken kültür ve sanatı en başa koyması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİT HİZMET" VURGUSU

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in dört bir yanına her alanda eşit hizmet götürülmesini önemsediklerinin altını çizen Seçer, "Toplumda kamunun, devletin sağlayacağı hizmetlere eşit erişim son derece önemli. Bu konuda dairemizin yaptığı çalışmalardan bir tanesi: 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın'. Bu son derece değerli. Bizim dünya görüşümüzü aktarmak için saatlerce anlatmamıza gerek yok. Eğer bir yönetim, merkezde yaşayan bir çocuğa tiyatro izlemeyi ya da kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmayı hak görüyorsa; aynı hakkı Toroslar'ın tepesinde bir köydeki çocuğa da hak olarak görüyorsa bu zaten onun dünya görüşünü ortaya koyuyor" diye konuştu. Ekibin çok güzel işlere imza attığını ve oyunları keyifle izlediğini belirten Seçer, Tarsus'tan tiyatro konusunda çok talep geldiğini fakat yaşanan salon sıkıntısının da farkında olduğunu söyledi. Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatının başladığını müjdeleyen Seçer, "Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi çok güzel bir proje oldu. İçerisinde sizlerin de yararlanacağı bir salonumuz olacak" dedi.

"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal ise Başkan Seçer'in 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehir tiyatrolarından ve ödül jürilerinden misafirleri belediyede ağırladığını hatırlattı. Sanal, "Misafirlerimizin arasında 'Direklerarası Ödül Jürisi'nden de misafirimiz vardı. Arkadaşlarımız bu organizasyon kapsamında 5 yetişkin oyununu 5 gün boyunca sergilemişlerdi. 'Bahar Noktası' oyunumuzla 'Ensemble Ödülü'ne layık görüldüler" dedi.

Sanal, tiyatro ekibi olarak bu ödülü Başkan Seçer ile paylaşmak için ziyarette bulunduklarını ifade ederek, destekleri için de teşekkür etti. Sanal ayrıca, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesinin de bu hafta itibariyle tamamlandığından söz ederek, Şehir Tiyatrosu ekibinin 13 ilçede çok güzel temsillerde bulunup, vatandaşlardan çok güzel dönüşler aldıklarına değindi. Sanal, Şehir Tiyatrosu ekibinin Ağustos ayında yeni sezonun proje hazırlıkları için de çalışmalara başlayacağını belirtti.

BAŞKAN SEÇER'E TEŞEKKÜR

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve oyuncusu Ceren Özmen ise "'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesi kapsamında, eşit hizmet götürmek vizyonuyla yola çıkmıştık. 13 ilçede 13 gün 13 temsilimizi gerçekleştirdik. Bizim için de çok güzel bir tecrübe oldu. Özellikle olumlu dönüşler almamız hedefimizde ne kadar başarılı olduğumuzun teyidi oldu" dedi.

Gittikleri her noktadan, tiyatroyu mahallelerine kadar götürdükleri için Başkan Seçer'e yurttaşların selam ve saygı dilekleri getirdiklerini kaydeden Özmen, "Amaçlarımızdan bir tanesi de; merkez ilçelerimizde ve merkezimizdeki sahnemize ulaşamayan seyircimize ulaşmaktı. Temsillerimizi yetişkin oyunumuz 'Eyvah Nadir' ve çocuk oyunumuz 'Hayal Dünyası' ile bitirmiş olduk. Hayallerimizi gerçekleştirmemizde bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Ahmet Duran Borlu da tiyatro kadrosu hakkında bilgi verirken, Şehir Tiyatrosu kadrosunun toplam 56 kişiden oluştuğunu hatırlattı.