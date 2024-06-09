Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mezitli İlçe Örgütü Danışma Kurulu'na katıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mezitli İlçe Örgütü Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Seçer, "Asıl projelerinizi, bütçenizi, enerjinizi, zamanınızı sosyal politikalar konusunda harcayın. Büyükşehir olarak 5 yıllık deneyimimizi, birikimimizi, CHP'den kaynaklanan mücadele anlayışımızı gelecek 5 yılda sürdüreceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde CHP Mezitli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'na; Başkan Seçer, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, CHP Mezitli Kadın Kolları Başkanı Sibel Coşkun, İlçe Belediye Meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, CHP önceki dönem milletvekilleri, CHP önceki dönem il başkanları ve partililer katıldı.

Katılımcıların alkışlarıyla karşılanan Başkan Seçer, Mezitli'de çağdaş insanların yaşadığını ve hızla gelişen bir ilçe olduğunu belirtti. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i bir kez daha tebrik eden Seçer, şöyle konuştu:

"2029 seçimlerinde de çıtayı daha da yükselteceğiz"

"İlçe bir taraftan fırsatlar sunarken, diğer taraftan da kontrolsüz bu nüfus artışını iyi yönetecek bir belediye yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Aksi takdirde kentin gelişmesinden kaynaklı ortaya sunduğu fırsatlar kent adına dezavantaja dönüşebilir. Burada Belediye Başkanımızın bu sosyolojik gerçekle kenti tabii ki başta Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yönetme anlayışı içerisinde olacağından hiçbir endişem yok.

"Halkın sevgisini kazanmanın tek yolu çalışmak"

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir siyasi parti için kendisinden uzak duran, önyargıyla hareket edip oy vermeyen insanlara gitmek, Cumhuriyet Halk Partililerin hizmet için çalıştıklarını, bu partinin kurucu iradesinin ve önderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve bugün bu partide görev yapanların aynı çizgide gittiğini anlatmak lazım. Yolu yaparsınız, sosyal politikalar uygularsınız ama o hizmeti yaptığınız yere gidip dokunmazsanız, o insanlara bizzat başkan olarak anlatmazsanız, kendinizi hissettirmezseniz, gerçekleri anlatmaz iseniz yaptığınız hizmetlerin kıymeti olmuyor."

"Enerjinizi, zamanınızı sosyal politikalar konusunda harcayın"

Belediye başkanlarının hizmet etmek ve halka dokunmakla görevli olduğunu söyleyen Başkan Seçer; yaptığı yollar, modern toplu taşımalar, Evde Sağlık Hizmetleri, Okuma Salonları ve cenaze hizmetleri gibi birçok hizmeti için Mersinlilerin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Bu hizmetlerle halka dokunup onların yanında olacaklarını ve 4 yıl sonra genel seçimlerde iktidarın kapısını Büyükşehir Belediye Başkanlarının açacağını hatırlatan Seçer, "Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum: Asıl projelerinizi, bütçenizi, enerjinizi, zamanınızı sosyal politikalar konusunda harcayın. Emin olun kazanan siz olacaksınız. Başkanlarımızın yanındayız. Büyükşehir olarak 5 yıllık deneyimimizi, birikimimizi, CHP'den kaynaklanan mücadele anlayışımızı gelecek 5 yılda sürdüreceğiz. Bizden yana herkes rahat olsun" diye konuştu.

Danışma Kurulu; konuşmaların ardından soru-cevap ve partililerin söz almasının ardından sona erdi.