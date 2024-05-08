Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Muhtarlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, görevlerine devam eden muhtarları tebrik etti, yeni seçilen muhtarlara başarılar diledi.

08.05.2024 17:10  Güncelleme: 17:14
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, görevlerine devam eden muhtarları tebrik etti, yeni seçilen muhtarlara başarılar diledi.

Başkan Seçer, 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Seçer, görevlerine devam eden muhtarlara tebriklerini sundu, yeni seçilen muhtarlara ise hayırlı olsun dileğinde bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 'Memnuniyetle' videosu izletildi.

Buluşmaya; Başkan Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, Tarsus Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Veyis Avcı, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Tanrıverdi, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Buluşmada Başkan Seçer, Mersin'i hep birlikte yöneteceklerini belirterek, şunları söyledi:

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

"Uyum, birlik, beraberlik ve iletişim içerisinde başaramayacağımız hiçbir mücadele, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak parti ayrımı gözetmeksizin herkesin yanında duracağız ve beraberce 5 yılı herkesi mutlu ederek, yüzünü güldürerek, bize teşekkür ettirerek, hayır duasını esirgemeyecek bir şekilde bitireceğiz."

Belediye Başkanlığı görevini yürüten kişilerin genel siyasetten uzak bir tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayan Seçer, Tarsus'ta Ali Boltaç, Çamlıyayla'da Mehmet Fatih Sofu ile iş birliği içerisinde vatandaşlara hizmet ulaştıracaklarını dile getirdi. Tarsus'un kentin en eski ve kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu hatırlatan Seçer, Tarsusluların beklentilerini karşılayacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu ile Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da birer selamlama konuşması yaparak, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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