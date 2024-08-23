Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti

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Mersin Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ludmila Ardıç ve beraberindekiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, 'Umut ederim Ukrayna'da savaş da bir an önce sona erer. Dileğimiz tüm dünyada barışın hüküm sürmesi' dedi.

23.08.2024 09:44  Güncelleme: 09:52
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(MERSİN) - Mersin Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ludmila Ardıç ve beraberindekiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, "Umut ederim Ukrayna'da savaş da bir an önce sona erer. Dileğimiz tüm dünyada barışın hüküm sürmesi" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ludmila Ardıç, dernek üyeleri ve çocuklarını ağırladı. Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Umut ederim Ukrayna'da savaş da bir an önce sona erer. Barış olur. Kimse üzülmez. Çocuklar ölmez. Çocuklar annesiz, babasız kalmaz. Dileğimiz tüm dünyada barışın hüküm sürmesi" diye konuştu.

Dernek üyeleri de destek için Başkan Seçer'e teşekkür ederken, Türkiye'deki okullarda çocuklarının çok iyi eğitim aldıklarından bahsetti. Ziyarette eylül ayında yapmayı planladıkları sergiye Başkan Seçer'i davet eden üyeler, serginin gelirinin de Ukrayna'daki savaştan etkilenen çocuklara gideceğini belirtti. Seçer; modern crossover orkestrası Prime Orkestra'nın Dance Sympho Show 80'ler-90'lar programıyla, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konsere onur konuğu olarak davet edildi.

Ziyarette çocuklar tarafından Seçer'e, üzerinde "Ukrayna-Türkiye" yazılı pasta hediye edilirken, ziyaret sonunda da yine çocuklar tarafından kendi dillerinde şarkı söylendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ukrayna Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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