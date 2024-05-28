Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Yapılacak ilk seçimlerde partimizi hep beraber iktidara taşıyacağız'

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı'nda, "Yapılacak ilk seçimlerde partimizi hep beraber iktidara taşıyacağız. Referansımız da belediyelerimizin hizmetleri olacak" dedi.

Başkan Seçer, CHP Toroslar İlçe Başkanlığı tarafından Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Toroslar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

CHP'nin Danışma Kurulu Toplantıları'nı önemsediğini dile getiren Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin'de bir devrim olmuştur"

"Güneş balçıkla sıvanmaz. Her zaman söylüyorum; devrim lafla, sözle, retorikle olmaz; devrim uygulamayla olur, girersiniz fiili olarak uygularsınız. Mersin'de bir devrim olmuştur. Mersin tertemiz olmuştur. Mersin bugün sosyal demokrat, demokrat, Atatürkçü çizgide olan Başkanlar tarafından yönetiliyor. Bu bir devrimdir. Herkes en iyisini bildiğini iddia edebilir. Bu soyuttur. Kaybedilmiş seçimlerden sonra; 'Ben her şeyin en iyisini yaparım, ben aday olsaydım kazanırdım. 'Ben aday olsaydım daha yüksek oy alırdım.' Bunlar iddia ve soyut kavram. Abdurrahman Yıldız 5 yıl önceye göre ilçe belediyesinde aldığımız oyu 10 puan arttırarak belediye başkanı oldu. Bu somuttur. Vahap Seçer, 5 yıl önce rakibinin kalesi Toroslar'dan aldığı oyu 15 puan artırarak Türkiye'nin en iddialı oranı aldı mı buna bakacağız. Gerisini bir kenara bırakacağız. Düne ait ne varsa dünde kaldı. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Yeni kadrolar lazım, yeni gençler lazım, çocuklarımız lazım. Onların önünü açacağız. Onun için bu bir devrim."

Bir belediye başkanının kentini tanıması gerektiğinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Oturan gitti, çalışan geldi"

"Kenti tanımak, nerede ne olduğun bilmek durumundayım. Nerede ne olduğunu bilemeyen bir belediye başkanı, yerinden kalkmayan bir belediye başkanının başına geleceklerini burada gördünüz geçen dönem. Oturan gitti, çalışan geldi; bu kadar basit. Biz gittik, gördük, tanıdık, hizmet yaptık ve kazandık. Ak Parti'nin yıllarca nemalandığı, karun gibi zengin olunca vazgeçtiği o bölgelere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gitti, hastaları ile hastalandı, çocuklarının eğitimini dert etti. Hamile kadının sütünü dert etti. Kimsesiz dedemin, nenemin akşam sıcak yemeğini dert etti. Hasta yatağında yatan hastanın sırtındaki yaraları dert etti. Onların yanında oldu, evladı oldu. Onlar da bizim öcü olmadığımızı gördü. Vahap Seçer burada halkçı oldu. Şimdi Abdurrahman Yıldız halkçı olacak. Sayın Başkan Yıldız gibi doğdu. Dünya görüşü, yaşam biçimi buna uygun. Toroslar'da halkçı bir belediyecilik uygulayacak. O zaman iktidar gelir mi gelmez mi hep beraber göreceğiz. Her şeyin başı çalışma.

Türkiye'de birinci partiyiz. Bunlar önemli güç. Mersin'de 7 ilçemizde belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bu bizim için çok önemli kazanımlardır. Başkanınız olarak bunun bilincindeyim ve farkındayım. Bu gücü en akıllı şekilde kullanacağız. Hem Mersin'imize çok daha güzel hizmetler yapacağız, daha vizyon projeleri katacağız; hem de hiç kimsenin endişesi olmasın, yapılacak ilk seçimlerde partimizi hep beraber iktidara taşıyacağız. Referansımız da belediyelerimizin hizmetleri olacak."