Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılında Birçok Kültürel Faaliyete İmza Attı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında kentin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla; seminer, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, konser, seremoni, kermes, tanıtım günleri gibi birçok faaliyet gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında seminer, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, konser, seremoni gibi birçok faaliyet gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri sayesinde, 44 yetişkin oyunu ile 12 bin 9 kişiye, 27 çocuk oyunu ile 6 bin 626 çocuğa ulaştı. 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu 54 kez sahneledi ve 101 bin 140 çocuğu sanatla iç içe yetiştirmek için adımlar atıldı.

Yaz boyu pop ve akustik konserler gerçekleştirildi

Her çocuk eşit şartlarda eğlenebilsin ve öğrenebilsin diye hem dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak, hem de yerel tiyatro sanatçılarını desteklemek amacıyla çocuklara yönelik 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri ile sanatsal faaliyetler düzenlendi. Büyükşehir tarafından düzenlenen 'Yayla Şenlikleri' kapsamında ise kırsal kesimlerdeki vatandaşlar kültür ve sanatla buluşurken, merkezde de yaz boyu sahil bandında pop ve akustik konserler gerçekleştirildi.

Büyükşehir'in yeni ana hizmet binasında 2024 yılında açılan 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi' ile bina, kültür-sanat yuvası haline getirildi. Kültür-sanat aktivitelerinin de gerçekleştirilebildiği Belediye Ana Hizmet Binası çocukların ve halkın hizmetine açıldı. Binada, her hafta çocuk oyun gösterimi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar fiziksel oyunlarla doyasıya eğlendi

2024 yılına '2'nci Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali' ile başlayan Mersin, 4 gün boyunca devam eden festivalde Türkiye'nin yanı sıra, Fransa'nın da birbirinden değerli yazarlarını ağırladı. Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümü olması sebebiyle 3 gün boyunca devam eden '3. Mersin Gençlik Festivali' ile vatandaşlar masa tenisi, balon futbolu, badminton, canlı langırt, Just Dance, Cosplay, Pubg gibi hem bireysel, hem gruplar halinde oynanan dijital ve fiziksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

Tarsus'u marka haline getiren '3. Uluslararası Tarsus Festivali', binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus'un tarihi dokusu, sanatı, kültürü ve yemeklerini tüm dünyaya tanıttı. 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde sahne alan Candan Erçetin ile Madrigal de Tarsuslu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan etkinliklerle Mersin 2024 yılını, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulan yılbaşı pazarı, çeşitli etkinlikler ve 'Erdem Kınay Yılbaşı Sokak Partisi' etkinliği ile kapattı.

"Amacımız, yaptığımız çalışmaların 13 ilçemizin en uç noktasına kadar ulaşmasını sağlamak"

Katılımcı, kapsayıcı, bütünleştirici ve sürdürülebilir bir yıl geçirdiklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Amacımız, yaptığımız çalışmaların 13 ilçemizin en uç noktasına kadar ulaşmasını sağlamak. Bu noktada çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik yaptığımız kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz, Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) ve Tarsus'a Değer Katanlar (TADEKA) yapısıyla oluşturduğumuz önemli festivallerimiz, bizim için olmazsa olmaz" dedi.

Uluslararası Tarsus Festivali, Gençlik Festivali ve Uluslararası Edebiyat Festivali'nin de 2024 yılında üçüncüsünün düzenlendiğini kaydeden Özdülger, "Katılımın yüksek olduğu, içeriğiyle tüm vatandaşlarımıza hitap eden; gelen sanatçılarla, yazarlarla vatandaşlarımızın buluştuğu, hedefimizin de bu olduğu bir yıl oldu" diye konuştu.

"Çocuklardan, velilerden ve öğretmenlerden aldığımız dönütlerle de kendimizi iyi hissediyoruz"

Kültürel etkinlikleri çocuklarla buluşturmayı çok önemsediklerini vurgulayan Özdülger, "Özellikle kırsal bölgelerde ve dezavantajlı bölgelerdeki 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliğimiz, sürdürülebilir ve bütünleyici yaklaşımımıza önemli bir örnektir. Bu etkinliği, kent genelindeki 806 mahallenin 470'inde gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımızın sanatla buluşarak eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki sanat; halkın sıkıntılı ve mutsuz anında ona bir yol açan, umut veren, aynı zamanda ruhuna huzur veren çok kıymet verdiğimiz bir çalışma" dedi.

'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' projesine de değinen Özdülger, "Bu konuda yaptığımız çalışmalar da bizi mutlu ediyor. Çocuklardan, velilerden ve öğretmenlerden aldığımız dönütlerle de kendimizi iyi hissediyoruz. Bunu daha iyi ve hızlı şekilde yapmak için de motivasyon sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız tüm etkinliklerimiz ve konserlerimizin tamamı ücretsiz"

Sanatın üretim sürecinin maddi olarak külfetli olduğunu söyleyen Özdülger, şöyle devam etti:

"Sanatı oluşturmak bir sanatçı veya sanat kurumu için pahalı bir şey olabilir, ama biz bunun vatandaş üzerindeki olumlu yönlerini bildiğimiz için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşla sanatı buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada yapmış olduğumuz konserlerimiz, temsillerimizin bilet fiyatları son derece cüzi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 2025 yılında bu fiyatları artırmayacağız. Çünkü istiyoruz ki, halkımız çok rahat bir şekilde sanata ulaşsın. Hayal gücünü kullanarak huzurlu, mutlu olsun istiyoruz. Zaten dışarıda yaptığımız tüm etkinliklerimiz ve konserlerimizin tamamı ücretsiz. 2025 yılında her şeye zam gelirken, bilet fiyatlarına zam yapmadık."