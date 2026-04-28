Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Çevresin" Mobil Uygulamasını Kullanıma Sundu

28.04.2026 10:27  Güncelleme: 10:37
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “Çevresin” mobil uygulamasını kullanıma sundu. İklim değişikliğinin etkilerine karşı toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda günlük yaşamda uygulanabilecek çözüm önerilerini de kullanıcılarla buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kent genelinde farkındalık oluşturmak ve vatandaşların sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı dahilinde İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç projesi kapsamında geliştirilen "Çevresin" mobil uygulaması, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan "Çevresin" mobil uygulaması; yalnızca bilgilendirme sunan bir platform olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların aktif katılımını teşvik eden zengin içerikler de barındırıyor.

Uygulama içerisinde animasyon filmleri ile eğitici anlatımlar, oyunlar ile öğrenmeyi destekleyen içerikler, anketler ile kullanıcı görüşlerinin alınması, acil durum rehberleri ile kriz anlarında yol gösterici bilgiler, hava durumu ve aşırı iklim olaylarına yönelik uyarılar yer alıyor. Bu özellikler sayesinde vatandaşların iklim değişikliğine karşı bilinç düzeyinin artırılması ve bireysel farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mobil uygulama içerisinde yer alan "Yeşil Uyarı" butonu, vatandaşların çevresel sorunları hızlı ve kolay şekilde bildirebilmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar aşırı sıcaklık, sel riski, su taşkınları, çevre kirliliği veya iklim kaynaklı diğer olumsuzluklara ilişkin gözlemlerini anlık olarak iletebilecek. Bu sayede yerel yönetimlerin hızlı aksiyon almasına katkı sağlanırken, şehir genelinde erken uyarı mekanizması da güçlendirilmiş olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, okullarda düzenli olarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri düzenliyor.

Eğitimler sırasında çocuklara "Çevresin" uygulaması da tanıtılarak, iyi uygulamaların vatandaşlar arasında yayılması sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Serel Aşçıoğlu, uygulama sayesinde vatandaşların çevresinde gördükleri çevresel kötü etkileri anında bildirebileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız; yetki alanımız dahilinde olan çevresel felaketleri, iklim değişikliği alanında yaşadıkları sıkıntıları veya iyi uygulamaları bize bu yolla bildirebilecekler. Uygulamamız içerisinde bir yeşil uyarı butonumuz bulunuyor. Buraya tıklayarak ileti yazabiliyorlar. İleti yazarken de bulundukları konum, fotoğraf veya video da ekleyebiliyorlar" dedi.

Uygulamanın içerisinde eğitici birçok içeriğin olduğunu da anlatan Aşçıoğlu, "Her yaş grubuna yönelik eğitici bilgiler, iklim değişikliğine adaptasyon için yapılabilecekler, iklim değişikliği hakkında gündelik hayatta karşımıza çıkan kelimelerin içerikleri ve eğitici videolar bulunuyor. Çocuklar ekrana baktıklarında, faydalı ve yararlı bilgilere erişsinler istiyoruz. Bu maksatla uygulama içerisinde çocuklara yönelik bilgilendirici sorularımız ve anketlerimiz de bulunuyor" diye konuştu.

İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç projesi kapsamında okullarda eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Aşçıoğlu, "Uygulamamızı, okul ziyaretlerimizde ve eğitimlerimizde çocuklara tanıtıyoruz. Bu uygulamayla birlikte artık tüm vatandaşlarımız, birer çevre dedektifi olabilecekler. Gördükleri çevresel olumsuzlukları bize anında bildirebilecekler" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Ozan Ali Ilgaz, "Çok iyi bir uygulama. Eğitici ve güzel. Telefon oyunlarına göre bu uygulama daha eğitici. Öğrenmek istediğimiz şeyleri öğrenebiliyoruz. 'Çevresin' uygulamasında, iklim ve çevreyle ilgili bilgiler yer alıyor. Herkes kullanabilir, çok güzel" dedi.

9 yaşındaki Muhammed Sait Çetin ise "Çevresin uygulamasını telefonuma yükledim. Eğitici bir uygulama. Çocuklar da kullanabilir. İklim ve çevreyle ilgili birçok bilgi öğrenebiliriz. Soruların çoğunu doğru yanıtladım. Bu uygulama sayesinde, doğamızı nasıl korumamız gerektiğini öğreneceğiz. Bu uygulamayı evdeki herkese indirteceğim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

