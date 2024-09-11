Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri'ni Plajda Ağırladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, bütün Emekli Evi sakinlerini Akkum Plajı'nda ağırladı. Denizde yüzüp plajda güneşlenen emekliler, şehir gürültüsünden uzakta eğlenmenin ve dinlenmenin keyfini çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi sakinlerini plajlarında ağırladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus Emekli Evi sakinleri gruplar halinde Akkum Plajı'nda misafir edildi. Emekliler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Büyükşehir ekipleri konforları için ikramların yanı sıra sağlık hizmetini de unutmadı. Ücretsiz ulaşım ile plaja gelen misafirler hem yüzdü hem eğlendi hem de güneşlendi.

"Tüm Emekli Evi üyelerini plajlarımızda ağırlayacağız"

Yenişehir Emekli Evi sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Emeklilerimizi deniz keyfiyle buluşturmak için buradayız. Yoğun bir katılımla ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Akkum Plajı'na geldik" diyerek, 2 hafta boyunca tüm Emekli Evi üyelerini burada ağırlayacaklarını söyledi.

Katılanların çok olumlu dönüşleri olduğunun altını çizen Bozkurt, "Kendi imkanlarıyla gelme ihtimalleri olmuyor. Toplu taşımalarda gelmeleri gerçekten güç. Maddi anlamından ziyade onları koruyacak, kollayacak, takip edecek insanların olması onlar açısından önemli" diye konuştu. Emekli Evi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Teksin üzerinden ya da en yakın Emekli Evi'ne giderek başvuru yapması için çağrı yapan Bozkurt, Büyükşehir'in çok geniş olan hizmet ağından her yurttaşın yararlanması gerektiğini belirtti.

Etkinliğe katılan emekliler, şunları söyledi:

-Metin Diz: "Burası çok güzel bir yer, buranın seçilmiş olması gayet isabetli olmuş, beğendiğimiz daha evvel de girdiğimiz yerlerdi. Gençliğimizde burayı da çok kullanmıştık ama epeydir gelmediğimiz için eski anılarımızı tazeledi. Gayet iyi mutluyuz burada olmaktan. Her zaman gelmek arzumuzdur. Belediyenin bu katkıları bizi memnun ediyor. Bu gibi faaliyet ve etkinlikler biz yaştaki insanlara memnuniyet veriyor. Denizi seven insanların gelmesi gerek. Biz denizde yetiştiğimiz ve denizi sevdiğimiz için buranın bize ayrı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Diğer emeklilerin de bu şekilde gelmeleri, görmeleri gerekmektedir. Hava güzel, deniz güzel, yaşam güzel, harika bir plaj. Sayın Başkanımıza ve bu işi organize eden diğer Emekli Evi'nde çalışan bütün personele buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- Saadet Yılmaz, "Çok güzel bir proje, iyi düşünülmüş. Kurslarımız da var, müzik kursları var, el sanatları var. Çok çok memnunuz. Herkes bir kere denesin, memnun kalacaklarından eminim."

-Cafer Korkmaz: " Türkiye'nin gerçeklerine göre buralarda böyle bir nimetin olması ve bundan bize de ikram etmelerinden dolayı çok minnettarım. Bunlarla gurur duyuyorum. İnsanlar hayata daha fazla bağlanmış oluyor. Yoksa ben 71 yaşındayım, 71 yaşında bir insan bir şey yapmazsa ne olur, ölümü bekliyor demektir. Bu kıtlık zamanında en azından bize destek oluyorlar. Bize biz olduğumuzu hatırlatıyorlar. Birbirimizi tanıyoruz, saygı gösteriyoruz. Elimizde bir şey varsa paylaşıyoruz. Yani bunlar bizim toplumun hamurunda var."