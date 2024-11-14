Mersin\'de Glütensiz Kafe ve Market Açıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak "Glütensiz Kafe ve Market"i hizmete açtı. Geniş bir yelpazede lezzetli ve sağlıklı ürünleri bulmanın mümkün olduğu işletme, dışarı çıktığında acıkma endişesi duyan glüten hastalarının sosyalleşmesinin yanı sıra güvenle yemek yemesine de olanak sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde yeni bir ilke imza atarak, Glütensiz Kafe ve Market'i hizmete açtı. Yenişehir ilçesinde bulunan Antika Pazarı'nın hemen yanında yer alan işletme; Çölyak hastalarına ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara lezzetli ve glütensiz pek çok ürün seçeneği ile geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Glüten hassasiyetinden dolayı mide, bağırsak, cilt, kilo problemleri yaşayan hastaların piyasada yüksek maliyetler sebebi ile ulaşmakta zorlandığı ürünleri tek bir noktada toplayan Büyükşehir, hayata geçirdiği uygulama ile glüten hastalarına destek oldu. Dışarı çıktığında acıkma endişesi taşıyan glüten hastalarının hem sosyalleşebileceği hem de gönül rahatlığı ile tüketebileceği ürünlerin yer aldığı işletmede; hamur işinden aperatif yiyeceklere varıncaya kadar pek çok ürün yer alırken, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor.

"Glütensiz beslenmek zorunda olanları ve tercih edenleri ağırlamak istedik"

Denizkızı Turizm A.Ş.'de Gıda Mühendisi Çağrı Demirtaş, Glütensiz Kafe ve Market'i 15 gün önce hizmete açtıklarını belirterek, "Zaruri olarak glütensiz beslenmek zorunda olan ya da glütensiz beslenmeyi tercih eden insanları ağırlamak amacıyla açtık" dedi.

Demirtaş, işletmeyi açmadan önce saha araştırması yaptıklarını söyleyerek, "Bu proje başlamadan önce bize gelen talepleri inceledik. Bunun dışında da şehir dışında olmak üzere örnek temsil edecek yerleri araştırdık. İnsanlar günümüz koşullarında ürünlere fiziksel anlamda ulaşabiliyorlar ancak güvenle oturabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan yok. Biz de bunun üzerine çalışıp böyle bir yeri hizmete açtık ve devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımız çapraz bulaşma bilinciyle çalışacak"

Demirtaş, işletmede yer alan çeşitlerin bilgisini de vererek, "Hamburger, makarna, pizza, salatamız var. En önemlisi de burada glüten içeren hiçbir ürün yok. Çalışanlarımız çapraz bulaşma (glütensiz gıdaların, glüten içeren gıdalarla doğrudan ya da dolaylı yollarla temas etmesi sonucu glüten partiküllerinin bulaşmasını ifade eder) bilinciyle çalışacak. Glüten içeren ürün girmeyeceğini bilerek gelen misafirlerimiz de rahatlıkla ve güvenle glütensiz ürünlerini tüketebilecekler" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı keyifle ağırlayacağız"

Demirtaş son olarak, "Şirketimizin 7'den 70'e her zevke hitap eden konsepti var. Glütensiz Kafe ve Marketimiz de bunlardan biri oldu. Glütensiz beslenmeyi tercih eden ya da zorunlu olarak glütensiz beslenen vatandaşlarımızı keyifle ağırlamaktan onur duyacağız" dedi.

"Buranın açılmasını dört gözle bekliyordum"

Her hafta pazar gezmeye geldiğini söyleyen Gazeteci Haldun Okdemir, Glütensiz Kafe ve Market'le ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Buranın açılmasını dört gözle bekliyordum. Çok güzel ürünler var. Hep yeni yeni hizmetlerle, halkı memnun edecek yeni yatırımlarla, açılışlarla Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi şaşırtıyor. Burası çok güzel. Ben bir çay içeyim, atıştırmalık bir şeyler yiyeyim diye geldim ama öğle yemeğini de burada yedim. Baktım lahmacun, içli köfte, mantı var. Şaşırdım. İyi bir çalışma, iyi bir hizmet."

Büyükşehir'in hayata geçirdiği hizmet, vatandaşlardan takdir topladı

Antika Pazarı'nda esnaf olan Sakine Arslantaş da "Kafe çok güzel. Bulunamayan bütün ürünleri bulabilirsiniz. Makarnasından pizzasına, lahmacununa kadar tavsiye edebilirim. Uygun fiyatlı da. Her yerde bulamıyoruz" dedi.

Glütensiz beslenenlerin sosyalleşmesi için de açılan kafenin önemli olduğunu söyleyen Arslantaş, "Çok iyi düşünmüşler. Merkezi, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir yer. Buraya gelip keyifle vakit geçirebilirler, oturacak yerleri de var. İçeride her şey var, sağlıkla tüketebilirler" diye konuştu.

Antika Pazarı'nı gezmeye gelince tesadüfen Glütensiz Kafe ve Market'i gördüğünü dile getiren Aysen Beyazıt ise şunları söyledi:

"Eşimle birlikte çok mutlu olduk. Geldik, peynirli böreğini denedik. Çok lezzetliydi. Çevremizde glüten hassasiyeti olan çok fazla arkadaşımız var. O yüzden burayı bir an önce onlara önereceğiz. Şehrimizde böyle bir kafe eksikti. Açılmış olmasıyla beraber glüten hassasiyeti olanlar çok rahat bir şekilde birçok çeşide ulaşabilir. Eşimle de inceledik, envaiçeşit yiyecek ve tatlı mevcut. Pazarın yanında olması da büyük bir avantaj çünkü pazara gelenler burayı görüp çevresine söyleyebilir ve buranın ismi daha fazla duyulur."