Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Hello Mersin" Projesinin Kapsamını Genişletiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Hello Mersin" projesini kent genelinde yaygınlaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, Büyükşehir Belediye'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "Mersin'i dünya kenti yapma" vizyonu açısından önem taşıyor. İlk olarak Yenişehir'de ardından Anamur'da açılan İngilizce konuşma kulübü, şimdi de Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde açıldı. Yenişehir ve Anamur Hello Mersin'de kursiyerlere konuşma üzerinden eğitim verilirken, Halkkent Hello Mersin modelinde ise 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik konuşma, yazma, okuma ve dinleme konularında eğitim veriliyor. Halkkent Hello Mersin'de haftada 5 gün toplam 15 saatlik programla, öğrencilerin İngilizceyi aktif şekilde kullanmalarını sağlayan iletişim odaklı bir model sunuluyor.

Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanıyor

Dil eğitimi uluslararası İngilizce eğitim materyallerine eş değer içeriklerle destekleniyor. Çocukların uluslararası bir dil olan İngilizce'yi öğrenerek özgüven kazanmaları, uluslararası platformlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni fırsatlar yakalayabilmeleri amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu projeyle sadece bireysel gelişimi değil, aynı zamanda kent genelinde bir uluslararasılaşma sürecini de destekliyor. Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim olanağı sayesinde fırsat eşitliği sağlanırken, gençlerin yoğunlaştırılmış ve iletişime yönelik İngilizce eğitimi almasına da olanak sağlıyor.

"Öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Hello Mersin modelini kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hello Mersin'i uluslararasılaşmanın bir eğitim ayağı olarak düşünebiliriz. Hello Mersin'i kent genelinde yaygınlaştırarak bir ilke imza atıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, yoğunlaştırılmış bir İngilizce eğitim kursu ve iletişim temelli olması. Bir dil programının ötesinde, öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Ne meslekte olurlarsa olsunlar, kendilerini özgüvenle ifade edebilecekleri uluslararası bir vizyona sahip olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

"Kendilerini ifade edebilen gençler olarak dünyaya hazırlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve paydaşlarıyla ortaklaşa devam ettirilen "uluslararasılaşma" planını da anlatan Tanburoğlu, "Bu proje, belediyenin kendi hizmetleriyle iyi örneklerin uluslararası alanda tanıtımı ve hizmetlerde bir uluslararası standardın yaratılması ile alakalı. Bir diğer ayağı ise belediyenin tüm hizmetlerinin uluslararasılaşması. Mersin'deki gençleri ve çocukları, kendilerini ifade edebilen gençler olarak dünyaya hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İngilizce altyapılarının sağlam oluşması için ortaokuldan başladık"

Hello Mersin'de İngilizce ve Almanca öğretmeni olarak görev yapan Figen Kundak, Yenişehir ve Anamur 'Hello Mersin' konuşma kulüplerinde bugüne kadar ortaokul, lise ve yetişkin gruplarında etkinlik temelli çalışmalarla, konuşmayı ilerletici dersler yaptıklarını anlattı. Kundak, "Burada 5 ve 6'ncı sınıfları tercih ettik. Çünkü çocuklarımıza temelden başlayarak ileri seviye İngilizce eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Haftada 5 gün 3'er ders saati ile toplam 15 saat ders veriyoruz. 81 öğrencimiz var. İkili gruplar oluşturduk. Reading, writing, listening ve speaking var. Hello Mersin'de speaking, Hello Mersin Halkkent'te 4 konu şeklinde daha ileri seviye eğitim vermeye başladık. Öğrencilerin İngilizce altyapılarının sağlam oluşması için ortaokuldan başladık" ifadelerini kullandı.

"İkinci bir dil öğrenmek özgüvenlerini geliştiriyor"

Hello Mersin Halkkent yoğunlaştırılmış İngilizce eğitim programıyla uluslararası bir eğitimi baz aldıklarını, uluslararası İngilizce eğitim materyallerine eş değer içeriklerle ders yaptıklarını belirten Kundak, "Çocuklarımızın bundan ücretsiz faydalanması çok büyük bir avantaj. Türkiye'de hep sınav odaklı bir dil eğitimi olduğu zaman, çocuklar 'soru çözeceğim bitecek' mantığı ile yaklaşıyor. Ama konuşma, yazma, bir hikaye geliştirme, o hikayeyi canlandırma, çocukta ayrı bir özgüven oluşturuyor. Kendini daha rahat ifade edebiliyor. İkinci bir dil öğrenmek özgüvenlerini geliştiriyor" dedi.

"Mesleğimde İngilizce bana çok yarayacak"

Öğrenciler ve veliler ise Hello Mersin projesinden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Yüsra Karataş: "Öğretmenlerimizle sürekli İngilizce konuşuyoruz. İngilizce öğrenmek önemli. İlerideki mesleklerimizde İngilizce karşımıza çok fazla çıkabilir. Mesela ben hakim olmak istiyorum. Konuşurken hiç heyecanlanmıyorum. Belediye'nin böyle bir imkan tanıması çok iyi olmuş. Bu kursu açtığı için çok teşekkür ediyorum."

- İsmail Berk İlaslaner: "Daha önce İngilizce en sevmediğim derslerden biriydi, çünkü çok sıkıcı geçiyordu. Buradaki kurs öğretmenim bana İngilizceyi sevdirdi. İleride pilot olmak istiyorum. Pilot olduğumda yabancı dilleri daha çok bilmem gerekiyor. Bu yüzden İngilizceye ağırlık vererek çalışıyorum. Mesleğimde İngilizce bana çok yarayacak."

-Duygu İşlek: "Çok memnunum. Kızım severek geliyor. Buraya geldiğinden beri İngilizcesi çok ilerledi. Dünya vatandaşlığı için, İngilizce olmazsa olmaz. Ücretsiz olması da bizim için büyük avantaj. Dışarıda bu denli bir kursa göndersem çok fazla ücret ödeyeceğim ortada. Böyle bir projeyi başlattıkları için çok teşekkür ediyorum."