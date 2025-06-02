Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Acılı Günlerde Destek Hattı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Doğumdan Ölüme' belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sadece iyi günlerde değil, 'Kalbimiz bir, Kaybımız bir' sloganı ile en zor zamanlarda da yanında oluyor. Cenazesi olan vatandaşlar yalnızca bir telefonla, 'Alo 188' ile cenaze defin işlemleri için Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hizmetlerine erişebilirken, 'Alo 185' ya da '0 324 185 00 00' numaralı hatlar üzerinde de taziye hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara zor günlerinde de destek elini uzatıyor. Cenazenin alınmasından yıkanmasına, defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Taziye Evleri'nde yakınlarının ağırlanmasına kadar her aşamada vatandaşın yanında oluyor.

Büyükşehir, cenaze hizmetlerini hızlı, titiz ve koordineli bir şekilde yürütüyor

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kurdali, Halkkent, Hal, Demirtaş, Turunçlu ve Mevlana Taziye Evleri, taziyeye gelen insanlara sıcak ve huzurlu bir ortam sunarken, bu süreçte cenaze sahibi ailelerin de yükünü hafifletiyor.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda taziye çadırı, taziye kolisi, masa ve sandalye gibi tüm ihtiyaçlar, Büyükşehir tarafından temin ediliyor. Cenaze sahiplerinin ihtiyaçları titizlikle yürütülerek, acılı aileler için en temel gereksinimler hızlıca karşılanıyor. Büyükşehir bütün bu hizmetlerin yanı sıra taziye yemeği hizmeti ile de taziye sahiplerini misafirlerini düşünme telaşına kapılmaktan kurtarıyor.

"Şimdiye kadar 20 bin vatandaşımızı Taziye Evlerinde ağırladık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda şef olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, Büyükşehir'in sosyal belediyecilik anlayışı ile 'Doğumdan ölüme kadar' vatandaşların her anında yanında olduğunu belirterek, "Bu kapsamda 6 farklı mahallede Taziye Evlerimiz bulunmaktadır. Taziye Evlerimizin içeriği, kadın ve erkek olarak ayrı planlanmıştır. Bu Taziye Evlerinin içerisinde mescit ve ortak kullanıma açık bir mutfak bulunmaktadır. Vatandaşlarımız 3 gün boyunca taziye için gelen misafirlerini burada ağırlayabilmektedirler" dedi.

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 3 Taziye Evi'nin Sosyal Yaşam Merkezleri içerisinde yer aldığını, bunların Hal, Halkkent ve Kurdali olduğunu kaydeden Bayraktar, diğer Taziye Evleri'nin ise Turunçlu, Demirtaş ve Mevlana Mahallelerinde yer aldığını aktardı. Cenaze işlemleri boyunca Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Bayraktar, "Bugüne kadar 217 hane bu hizmetimizden yararlandı. Toplamda 20 bine yakın vatandaşımızı Taziye Evlerimizde ağırladık. 'Kalbimiz bir, kaybımız bir' sloganı ile vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak çalışan Dilara Aytuttu ise, vatandaşların iyi günlerinde olduğu kadar acılı günlerinde de yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydederek, " 'Acıya ortak olma' anlayışı ile defin bilgilerine ulaşılan cenaze sahiplerine, taziye yemeklerini de hazırlayarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın iyi günde olduğu kadar, zor günlerinde de yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.