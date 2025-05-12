Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Film Platosu ve Kadın Dostu Projeleri - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Film Platosu ve Kadın Dostu Projeleri

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda film platosu olma potansiyeli ve 'Kadın Dostu Kentler 3 Programı' gibi projeleri ele aldı. Başkan Vahap Seçer, Mersin'in film çekimleri için uygun bir yer olduğunu vurgularken, kadın dostu uygulamaların pilot belediye olarak yürütüleceğini duyurdu.

12.05.2025 18:40  Güncelleme: 21:42
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. "Avrupa Film Komisyonları Ağı Üyeliği" ile ilgili madde görüşmeleri sırasında konuşan Başkan Seçer, "Mersin film platosu olmaya çok uygun bir yer ama bu konuda yeterince ilerleme kaydedilmemiş. İstiyoruz ki filmler Mersin'de de çekilsin. Her türlü imkan var. Bunun için Avrupa Film Komisyonları Ağı, bizim orada faaliyet gösterebileceğimiz, bize bu tip çalışmalarımızda katkı sağlayacak bir yer" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'daki Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Seçer, "Birimlerden Gelen Konular" bölümünde; "Avrupa Film Komisyonları Ağı Üyeliği" ile ilgili madde hakkında değerlendirmede bulundu. Vahap Seçer, şunları söyledi:

"2024 yılında Mersin Sinema Ofisimizi açtık. Bunun amacı şu; Mersin film platosu olmaya çok uygun bir yer ama bu konuda yeterince ilerleme kaydedilmemiş. Farklı illerde bunun örneğini görüyoruz. Diziler çekiliyor, bunlar uluslararası alanda pazarlanıyor. Şehrin, ülkenin tanıtımı için muazzam bir alan yaratıyorlar. Biz istiyoruz ki filmler Mersin'de de çekilsin. Her türlü imkan var. Bunun için Avrupa Film Komisyonları Ağı bizim orada faaliyet gösterebileceğimiz, bize bu tip çalışmalarımızda katkı sağlayacak bir yer."

İlgili madde; Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

"1 yıl içerisinde İtfaiye Teşkilatımızın hiçbir eksiği kalmayacak"

Seçer, itfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı bulunan grup amirliklerinde kullanılmak üzere itfaiye araç ve ekipman ihtiyacını karşılamak için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası finansmanlı "Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında onaylanan kredinin alt kredi anlaşmasının imza süreci aşamasına geçilebilmesiyle ilgili de bilgi verdi. Türkiye'de bazı büyükşehir belediyelerine bu teklifin getirildiğini, olumlu bakanlar için uzmanlar tarafından tespitler yapıldığını aktaran Seçer, "Bizim de şu anda bütün alet-ekipman, araç gereç eksiğimizi giderecek, 2 yıl ödemesiz 15 yıl geri ödemesi olan, uygun maliyetli bir kredi. Bakanlığın uhdesinde çalışmalar yapılıyor. Bu konuda her şey tamam. Araçları seçiyoruz, şartnameleri hazırlıyoruz, ihaleye çıkacağız. Tahmin ediyorum 1 yıl içerisinde İtfaiye Teşkilatımızın hiçbir eksiği kalmayacak. En yüksek merdiven yüksekliği 60 metrelik araçtan en düşük merdiven boyundaki araçlara kadar hiçbir eksiğimiz kalmayacak" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir bünyesinde itfaiye eri alımlarının devam ettiğini ve daha önce 150 itfaiye eri alındığını, İtfaiye Teşkilatı'nın kadrolarını yenilediklerini de ifade ederek, 90 yeni itfaiye eri alımına daha çıkacaklarını duyurdu. Başkan Seçer, "İtfaiyecilik Okulu mezunu olmaları gerekiyor. KPSS çok önemli. Ata Eğitim Merkezimiz'de dayanıklılık sınavını geçmeleri gerekiyor. Sınavlarımızı; tamamen reel koşullarda, objektif şartlarda, mülakatsız, puanlarına dayalı, kimsenin hakkını kimseye geçirmeden gerçekleştiriliyoruz. Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor ve hak ediyorsa kazanıyor. Pırıl pırıl bir teşkilat yaratmaya çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. Madde, oy birliği ile kabul edildi.

Mersin Büyükşehir, "Kadın Dostu Kentler 3 Programı" kapsamında pilot belediye oldu

Gündem dışı konuların görüşülmesi sırasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Birliği finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen "Kadın Dostu Kentler 3 Programı"na pilot belediye olarak katılımı uygun bulundu.

Bu çerçevede, belediye başkanının Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalaması için yetkilendirilmesi, belediye bünyesinde Yerel Eşitlik Birimi kurulması, Belediye Meclisi içinde Yerel Eşitlik Komisyonu ve Yerel Eşitlik Konseyi oluşturulması, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanıp uygulanması ve izlenmesi gibi pek çok konuda iyi uygulamalar hayata geçirilmesi ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Film Platosu ve Kadın Dostu Projeleri - Son Dakika

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