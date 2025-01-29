Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Hizmet: Kedi Kısırlaştırma Merkezi

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yine bir ilki gerçekleştirerek Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni hizmete açtı. Sokak kedilerinin kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmek ve dengeli bir hayvan popülasyonu sağlamak amacıyla açılan merkez; bahçesinde, mahallesinde veya sokağında kedi bakan hayvanseverlere ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ilki gerçekleştirerek Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni vatandaşların hizmetine açtı. Merkeze randevuyla gelen vatandaşlar, baktıkları kedileri merkeze getirerek uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yaptırabiliyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına 5 gün boyunca gözetim altında tutulan kediler, sonrasında tekrar hayvanseverlere teslim ediliyor. 5'ten fazla kedisi olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından araç ve kutu imkanı da sunuluyor.

Merkez sayesinde, sokak kedilerinin genel sağlık problemlerinin de artması önleniyor

Sokaklarda zor koşullarda yaşamak zorunda kalan kedilerin daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir faktör olan kısırlaştırma işleminin yapıldığı merkezde; hem genetik hastalıkların yayılmasının hem de genel sağlık problemlerinin çoğalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye biriminin yanında yer alan merkez; hafta içi ve hafta sonu sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında açık olup, kısırlaştırma işlemleri, salı ve çarşamba günleri sabah 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak. Değiştirilen hayvan yasası ile önceden 'Yerel hayvan koruma görevlileri' olarak anılan, şimdilerde ise 'Belediye hizmetlerine gönüllü katılım' adı altında tanımlanan gönüllülere daha önce gerçekleştikleri kısırlaştırma sayısı kadar mama desteği sunan Büyükşehir, bu uygulamayı 2025'te de devam ettirecek. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 'Teksin' üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilecek..

"Vatandaşlarımız, sokakta baktıkları kedileri ücretsiz kısırlaştırabilecekler"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Yusuf İncir, daha önce tüm kısırlaştırma işlemlerinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldığını söyledi. Merkeze götürülen kedilerin bazılarının enfeksiyon taşıdığını, bu yüzden diğer hayvanların da hastalık kapma riskini artırdığını belirten İncir, bunun önüne geçebilmek için yeni açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde hizmet vermeye başladıklarını duyurdu. İncir, "Bölge halkı daha önce uzun bir yol kat ederek Kaşlı'ya gitmek zoruna kalıyordu. Şimdi ise merkezimize ulaşıp buradan hizmet alabilirler. Vatandaşlarımız, sokakta yaşayan canlara hizmet gayesiyle onların tedavisi ve kısırlaştırması için özel hekimlere gidebiliyorlardı. Ancak kısırlaştırma ücretlerinin çok pahalı olması sebebiyle baktıkları kedileri buraya getirip düzenli ve ücretsiz bir şekilde hizmet alabilirler" dedi.

Kedilerine kısırlaştırma işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların ilk olarak 'Teksin' uygulaması üzerinden randevu oluşturması gerektiğini dile getiren İncir, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdiklerini, sonrasında da hayvanın belli bir süre gözetim altında tutulduğunu aktardı. Kısırlaştırma işlemi yapılacak hayvan sayısının 5'ten fazla olduğu durumlarda araç desteği sunduklarını da sözlerine ekleyen İncir, "Vatandaşlarımıza aynı zamanda mama desteği de sağlıyoruz. Bir gönüllünün kısırlaştırdığı hayvan sayısı ne kadar çoksa, mama desteği de o kadar yüksek oluyor. Düzensiz bir şekilde artış gösteren sokak hayvanlarının popülasyonunun önüne geçmek için vatandaşlarımıza destek oluyoruz" diye konuştu.

"Barınaklar Türkiye'de hep kötü gösteriliyor, ama Mersin'de durum böyle değil"

Gönüllülerden Canan Keven, Büyükşehir'in sokak canları konusunda her zaman özverili davrandığını belirterek, "Tam 25 tane kedi kısırlaştırdık. Burası da yeni açıldı. Şimdiye kadar buraya da 3 tane kedi getirdim. Başta hepimizin çabası ve isteği 'yaşam hakkına saygı'. Doğurganlığı azaltmak istiyoruz. Büyükşehir'e ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, kısırlaştırmanın yanı sıra trafik kazası geçirmiş veya hasta hayvanlara müdahale gibi birçok konuda da kendilerine destek olduğunu söyleyen Keven, "Mesela ben 4-5 tane canımı, Büyükşehir Belediyesi'nin bakımevleri aracılığıyla iyileştirdim. Barınaklar Türkiye'de hep kötü gösteriliyor, ama Mersin'de durum böyle değil. Birebir yaşadığım için biliyorum. 4-5 kedim tedavi oldu ve birçok kediyi kısırlaştırdım. Şu anda bir şey olduğu zaman ilk aradığım yer yine Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi. Çünkü diğer şekilde yetişme şansımız sıfır" ifadelerini kullandı.

"Kedi Kısırlaştırma Merkezi hayvanseverler için çok büyük bir şans"

Keven, kedilerin kısırlaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde merkezin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, "Bir kedinin kısırlaştırma ücreti 4-5 bin lira. Bütün vatandaşlara çağrımdır; herkes sokakta baktıkları sahipsiz canları gönül rahatlığıyla getirip burada hiçbir ücret ödemeden kısırlaştırabilir. 5 gün gözetim altında tutuyorlar. Bütün kontrolleri yapıldıktan sonra, tekrar bize teslim ediyorlar. Veteriner ücretleri çok yüksek. Bu merkez bizim için çok büyük bir şans" diye konuştu. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir problem olduğunda saat kaç olursa olsun Alo 185'i aradığını ve mutlaka sorununun çözüldüğünü belirten Keven, "Hiç beklemeden bana dönüş yapıyorlar. Geliyorlar, alıyorlar. Özel hizmet görüyor gibiyiz" dedi.

"Veterinerlerde bu işlem oldukça pahalı ve herkesin gücü yetmiyor"

Ankara'dan Mersin'e kısa bir süre önce taşınan ve araştırmaları sonucu Büyükşehir'in kısırlaştırma merkezini bulduğunu söylen bir başka gönüllü Alev Ertem ise "Evde 2 kedim, ayrıca bahçede baktığım birçok kedim var. Elimden geldiğince hayvanlara yardım etmeye çalışıyorum. Çevreyi çok fazla bilmiyorum, burayı da internetten araştırırken buldum. Hemen kedi getirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Kısırlaştırma merkezlerinin, gönüllü hayvansever sayılarını da artıracağını belirten Ertem, "Kısırlaştırmanın ücretsiz olması güzel bir şey, bu sayede nesilleri düzensiz olarak artmaz. Veterinerlerde bu işlem çok pahalı ve herkesin gücü yetmiyor. Gönüllülüğü teşvik etmek için, kısırlaştırma merkezlerinin yaygınlaştırılması bence çok önemli" diye konuştu.