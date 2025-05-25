Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi" Devam Ediyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi"nde çalışmalar devam ediyor. Gönüllü eğitmenler tarafından yürütülen atölyelerde yaratıcılıklarını keşfeden kadınlar, ekonomilerine de katkı sunma imkanı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde kadınlara verilen pek çok atölye ile kadınlar hem el sanatları becerilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Atölye çalışmaları; kadınların sanatla buluşup, günün belirli saatlerinde nefes almalarına imkan tanırken, yaratıcı yönlerini keşfetmelerine de yardımcı oluyor.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınlara, el yapımı ürünleri satma ve ekonomilerine katkı sağlama imkanı da tanıyor. Kadınlar, Trafik Park içerisinde yer alan üretici kadın stantlarında kendilerine yer bulup stant açabiliyor.

Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde; kağıttan sepet ve çanta örme, örgü, ritim, resim, keçe, çarpana dokuma, takı tasarım, fotoğrafçılık ve öz şefkat atölyeleri yer alıyor.

Birbirinden çeşitli atölyeler ile kadınlar el emeklerini sanata dönüştürüyor

Kağıttan sepet ve çanta örme atöyesinde kağıt çanta, supla ve dekorasyon ürünleri ortaya çıkarken; örgü atölyesinde kazaktan cekete ve çantaya varana kadar her türlü örgü yapılıyor. Ritim atölyesinde vurmalı çalgıları çalmayı öğrenen kursiyerler, resim atölyesinde ise karakalem resim çizmeyi öğrenip, sanatlarını ortaya koyuyor. Keçe atölyesinde keçeden çanta, aksesuar ve kıyafet gibi ürünler ortaya çıkaran kadınlar, çarpana dokuma atölyesi ile de geleneksel Türk el dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan çarpana dokumanın unutulmamasını ve gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlıyor. Takı tasarım atölyesinde de boncuktan ve keçeden çeşitli aksesuarlar yapılırken, fotoğrafçılık atölyesinde de fotoğraf çekmenin teknikleri öğreniliyor. Öz şefkat atölyesinde de gönüllü psikolog eşliğinde belirlenen altı haftalık programda kadınlara eğitimler veriliyor. Öz Şefkat Atölyesi'nde kadınların kendi ihtiyaçlarını fark etmelerinden yaratım gücünü kullanabilmelerine varana kadar pek çok konuda gönüllü psikologlar tarafından seminerler veriliyor. Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde ayrıca kadın sağlığı alanında da eğitimler yer alıyor.

"Küçük ölçekli işletme açmak isteyen kadınları cesaretlendirmek gibi hedeflerimiz var"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, atölyelerin amacını anlatarak, "Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde hem atölye çalışmalarımız hem de sanat çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda kadınların başta sağlık olmak üzere farklı konularda bilinçlenmesi için eğitimler düzenliyoruz. Amacımız; kadınları sosyal yönden desteklemek, yeni ilgi alanlarına yönlendirmek, yeni arkadaş ortamlarında buluşturmak. Ayrıca küçük ölçekli işletme açmak isteyen kadınları cesaretlendirmek gibi hedeflerimiz var" dedi.

"Amacımız mutlu kadınlar yaratmak"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda gönüllü olarak dekoratif el sanatları alanında usta öğreticilik yapan Güler Özgan, "Amacımız mutlu kadınlar yaratmak. Stresten kurtulmalarını istiyoruz. Bir de bu ekonomik sıkıntı içinde en asgari şekillerde küçük dokunuşlarla büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda kağıt sepet örücülüğü yapıyoruz ama modüllerimiz çok. El sanatları konusunda aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Ayrıca psikolojik uzman eğitmenim ve burada arkadaşlarımıza biraz moral vermek adına hem yüreklerine dokunuyoruz hem el sanatlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Kadınların yaptığı ürünlerin Trafik Park'taki stantlarda satıldığını da sözlerine ekleyen Özgan, böyle bir fırsat verildiği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Burası bizim için çok büyük bir terapi"

Örgü Atölyesi gönüllü eğitmenlerinden Gülsün Azgın da kadınlar olarak örmeyi ve üretmeyi çok sevdiklerinden söz ederek, "Bilgilerimizi birbirimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Burası bizim için çok büyük bir terapi. O kadar mutlu oluyoruz ki kelimelerle anlatamıyorum. Bu mutluluk bize yetiyor. Biz örgümüzü örerken kesinlikle hiç kötü bir şey düşünmüyoruz, hep pozitif şeyler düşünüyoruz. Pozitif olduğumuz için arkadaşlarımıza da onu yansıtıyoruz. Paylaşmaktan zevk alıyoruz. Örgücülerin içinde hiç agresif olunmuyor. Çünkü beynimiz dinleniyor, rahatlıyor. Onun için biz bu mutluluğu yaşıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir ortam sağlamış" ifadelerini kullandı.

Atölyelere katılan kursiyerlerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Aycan: "Burada anılarımızı paylaşıyoruz, bir aradayız ve güzel vakit geçirebiliyoruz. Gerçekten evden buraya koşarak geliyoruz. En güzel ortamdayız. Burada pek çok şey öğrendik ve birçok anılarla da buradan ayrılacağız."

-Züleyha Başak: "Resme yatkınlığım lise döneminde vardı. Belediye'nin sosyal medya hesabından buldum ve başvuruda bulundum, kaydım gerçekleşti ve yaklaşık bir aydır da devam ediyoruz. Bu atölye bana çok güzel hissettiriyor. Ev hanımı olarak kesinlikle dinlenebildiğim tek ortam. Muhteşem, çok güzel. Böyle programlar iyi ki var."

-Selim Kamışoğlu: "Ben Mersin'e yeni geldim ve şehirde ne var ne yok öğrenmek için de şehri tanımaya çalışıyorum. Burada kadınlara yönelik yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel ve kıymetli. O yüzden ben de gelmek istedim. Resim yapmayı da çok uzun süre önce bırakmıştım ama içimde bir ilgi hep vardı. Çok memnunum. Kadına yönelik bu şekilde çalışmalar çok kıymetli, çok da güzel. Burada olmak da çok keyifli."

-Güzin Türkmen: "Çok mutluyuz. Üretim ruhumuzu yeniliyor ve bütün stresimizi atıyoruz. Çok güzel bir duygu. Burada olmak çok iyi geliyor. Hem sosyalleşiyoruz hem mutlu oluyoruz. Kadınlar burada bir arada dayanışma içinde."