Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Destek Oluyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite kayıtlarının başlamasıyla şehre gelen öğrencileri yalnız bırakmadı. MEŞOT, TAŞTİ ve Mersin Üniversitesi'nin girişinde öğrenci bilgilendirme stantları açan Büyükşehir personeli, öğrencilere şehre ilişkin bilgi aktararak tanıtım broşürü dağıttı.

Merkezde MEŞOT ve Mersin Üniversitesi'nin girişinde öğrenci bilgilendirme stantları açan Mersin Büyükşehir, Tarsus Otogarı'nda da gelen öğrencileri karşılamak için stant açtı. 'Mahalle Mutfakları', 'Çamaşır Kafe', '5 Liraya Ulaşım', 'Merci Danışmanlık Merkezi', 'Kariyer Merkezi', 'Öğrenim Yardımları', 'Yeni Nesil Kütüphaneler' ve 'Okuma Salonları'ile 'Yarı Zamanlı İş İmkanları' hakkında öğrencilere bilgi veren personel, yeni eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Biyoloji Öğretmeni Yaren Taşkın, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Şehrimize yeni gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz. Böylece onlara hem 'Hoş geldin diyoruz', hem de üniversite süreçlerinin başladığı yerde onları motive etmiş oluyoruz. Aynı zamanda konaklayacakları yerlere kadar ücretsiz servis imkanı da sağlıyoruz. Kentimize gelen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi'nin onlara sunmuş olduğu hizmetlerden bahsettik. Mersin'in öğrenci dostu bir şehir olduğunu onlara anlattık. Kariyer Merkezi'nin öğrencilere sunduğu yarı zamanlı iş imkanları var. Onun dışında öğrencilerin rahatça ve huzurla çalışabilmeleri için Okuma Salonları ve ders alanlarının mevcut olduğunu söyledik. Öğrencilerin psikolojik, rehberlik ve danışmanlık alanında yararlanabilecekleri MERCİ Danışma Merkezleri'nin olduğundan bahsettik. Aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleşebilmesi için tiyatro ve konser gibi etkinliklerle de onlara destek olacağımızı anlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Matematik Öğretmeni Haydar Yıldırım da Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek için Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile merkezde Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu hizmetinin bulunduğunu kaydetti. Mersin Üniversitesi'nin ana giriş kapısına yakın Büyükşehir'in Çamaşır Kafe hizmeti bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda kış aylarında öğrencilere ücretsiz sıcak çorba hizmetimiz var. Öğrencilerimiz Mahalle Mutfakları'ndan 3 çeşit yemeği 15 liraya alırken, 5 lira karşılığında da belediye otobüslerinden faydalanabilirler. Son olarak da üniversiteyi kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilerimize, 1 yıl boyunca karşılıksız öğrenim yardımı desteği sunuyoruz" diye konuştu. Başkan Vahap Seçer yönetiminde Mersin'in bir öğrenci kenti haline geldiğini sözlerine ekleyen Yıldırım, "Şehrimize gelen tüm öğrencilerimize 'Hoş geldin' diyor ve Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Büyükşehir'in uygulaması gençlerden takdir topladı

Öğrencilerden Tolga Yıldırım, uygulamayı çok beğendiğini dile getirerek, "Gerçekten samimi ve sevecen bir uygulama. Arkadaşlarım da daha önce anlatmıştı. Burada öğrenci ulaşım fiyatları çok uygun ve 3 çeşit yemeğin 15 lira olması gayet iyi. Burada öğrenciler için birçok imkan var ve Mersin'in öğrenci şehri olduğunu gerçekten anlamış oldum" dedi.

Bir başka genç Abdullah Kalem ise, uygulamanın oldukça bilgilendirici olduğunu belirterek, "Özellikle 'Yeni Nesil Kütüphane' olayını çok sevdim. Bir öğrenci için 15 liraya yemek olayı da mükemmel. Öğrenciler için en önemli olay zaten para. Abonman olayı da çok güzel. Üniversiteye farklı şehirlerden gelmiş ve aile desteği fazla olmayan öğrencilere yönelik gerçekten güzel projeler. Ben çok beğendim" diye konuştu.