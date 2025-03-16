Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İftar Menülerini Dağıtmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İftar Menülerini Dağıtmaya Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde 8 bin kişilik iftar menüsü dağıtarak vatandaşların sofralarına sıcak yemekler ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu hizmet, özellikle dar gelirli yurttaşların iftar yapmasına yardımcı oluyor.

16.03.2025 11:34
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ramazan ayının gelmesi ile birlikte Aşhane'de hazırlanan iftar menülerini, vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her gün farklı bir mahallede dağıtım yapan ekipler, günlük 8 bin kişilik yemeği iftar saatinden önce vatandaşla buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan ramazanın gelmesi ile birlikte her ramazan olduğu gibi, bu yıl da büyük bir titizlikte iftar yemeği dağıtımlarını sürdürüyor. Alım gücünün her geçen gün azaldığı günümüzde, özellikle market çantalarını doldurmakta zorlanan dar gelirli yurttaşların rahatça iftar yapabilmesi için Aşhane'de özenle hazırlanan yemekler, iftar saatinden hemen önce içesinde ana yemek, pilav ve tatlı bulunan menülerle, sıcak bir şekilde vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her gün farklı bir mahallede ramazanın bereketini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir, bu manevi duyguyu hep birlikte yaşatmak amacıyla da kent meydanlarında ve büyük kapalı pazar alanlarında, iftar programları gerçekleştiriyor. Vatandaşların sofrasına katkı sunan bu gelenek Mersinlilerin birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirirken, huzurlu bir Ramazan geçirmelerine de yardımcı oluyor.

"Ramazan boyunca iftar menülerini vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, ramazan ayı boyunca Büyükşehir'in vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya devam edeceğini kaydederek "Kent meydanlarında ve büyük kapalı pazar alanlarında düzenlediğimiz iftar programlarımızda da paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Aşhanemizden günlük ortalama 8 bin kişilik yemek çıkıyor. Bu yemekler hem toplu iftar organizasyonlarımızda, hem de merkez mahallelere dağıtılan iftar öğünleriyle vatandaşlarımızla buluşuyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, hizmete ilişkin şunları söyledi:

- Ali Durna: "Herkes akşama iftar yemeği yemiş olacak. Uygulama çok güzel. Başkanımız gerektiği şekilde yardımlarını yapıyor" derken, mahalle sakinlerinden Heybet Erbek "Ben akşam yemeğini yeni hazırlayacaktım. Allah razı olsun."

-Meryem Gündüz: "Başkanımızın yaptığı etkinliklerden, çocuklar ve çevre için yaptıklarından çok memnunuz. Böyle dar bir zamanda çok iyi bir hizmet oldu."

-Yasin Duran: "Başkanımız işini 10 numara 5 yıldız yapıyor. Yenipazar, Çilek, Çay Mahallesi gibi durumu olmayan yerler var. Çok iyi oldu ve güzel buldum. Başkanımız bugünkü yemeğimize destek oldu."

-Saadet Tekin: "Çok memnunuz. Pahalılık var ve herkesin bütçesi yetmiyor. Başkanımız kadına çok değer veriyor. Kadın evin direğidir. Kadına değer verirsen, kadını önemsersen ülke kalkınır. Benim için kadına değer veren, her şeye değer verir. Başkanımız da kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Takip ediyorum."

-Güler Karadağ: "Başkanımız çok iyi biri. Yemek hazırlamamıştım, ayağıma kadar geldi. Çok mutlu oldum."

-İsmail Basut: "Eti, pilavı, hurması içinde her şeyi vardı. Çok iyiydi"

Kadri Ekinci: "Biz Başkanımızdan, hizmetlerinden her şeyinden razıyız. Takdir ediyoruz. Her şey çok güzel."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İftar Menülerini Dağıtmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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