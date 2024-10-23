Mersin Büyükşehir Belediyesi Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, afet, göç ve yerel kalkınma alanlarında sivil toplumun sesini ön plana çıkarmak amacıyla Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı'nın lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda proje hakkında sunumlar yapıldı ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği vurgulandı.

23.10.2024 14:02
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, afet, göç ve yerel kalkınma alanlarında sivil toplumun sesi olmak ve kenti kentli ile yönetmek amacıyla Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı düzenledi.

Kent yönetiminde sivil katılımı önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi; İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği yaptığı Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi'ne yönelik hazırlıklarını, Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'nda tanıttı.

Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi'ne ilk adımı atan ve Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğü, Afetlere Karşı İş Birliği ve Koordinasyon Hayati Önem Taşıyor, Göç Yönetiminde İş Birliği ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi ile Yerel Kalkınma ve Girişimcilikte Kadın ve Genç Girişimciliğine Destek başlıklarında sunumlar yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bir müdürlük de kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Mersin bu anlamda oldukça hazır ve elverişli bir ortam mevcut. Yapılmış olan çalışmalar bu şekilde bir sonuç verdi. Zaten temelde kenti, tüm Mersinlilerle beraber yönetmek gibi bir bakış açımız var. 6 ayda bir farklı kategorilerdeki derneklerle, Başkanımızın da bulunduğu toplantılarda bir araya geliyor ve onlardan kentle ilgili olarak kendi alanlarını kapsayan değerlendirmelerini alıyoruz. Bir kenti yönetenler olarak kentle ilgili sadece kendi görüşlerimizi öne alıp, bu kentte yaşayan diğer insanların görüşlerini yok saymak büyük bir sıkıntıya yol açar. Tam tersine, kenti kentte yaşayanlarla beraber kendi uzmanlık alanları ya da ilgi alanları ya da kendi tecrübeleriyle beraber yönetiyor olmak, birçok açıdan kolaylaştırıcı oluyor."

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça ise "Bu tanıtım toplantısında, bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen çalışmaların ve eylem planımızın sunumunu gerçekleştirdik. Bu bağlamda, Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şubesi'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında olması da, bu projenin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sundu" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara, Türkiye Belediyeler Birliği'nden Uzman Kevser Mert, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Hüseyin Cevahir Özalp ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin'in de sunumlarıyla zenginleştirilen lansman, soru-cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Düzenledi - Son Dakika

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