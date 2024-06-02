Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Süper Lig\'e çıktı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2023-2024 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e çıktı. Başkan Vahap Seçer de "Carettalar"ın şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off'da şampiyonluk için mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, final serisinin dördüncü maçında rakibi Sigortam.net'i mağlup ederek, Süper Lig'e çıktı.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut izledi.

İlk çeyrekte 16-16 berabere kalan Carettalar, ikinci çeyrekte hücumu artırarak 42-34 üstünlük elde etti. Üçüncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına fırsat vermeyerek 59-53 skorla çeyreği kapatan MSK, 83-72'lik skorla mücadelenin galibi olarak play-off şampiyonu oldu.

Maç sonrası sahaya inerek Carettaların şampiyonluk sevincine ortak olan Başkan Seçer, şampiyonluk kupasını takımla kaldırdı. Süper Lig'de mücadele edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Seçer, "Aslında sezon başında biraz takım formsuzdu, ilerleyen günlerde antrenör değişikliğiyle beraber takım bir ivme kazandı ve sonuç itibariyle Süper Lig'e çıktı. Gelecek sezonda Mersinlilere çok zevkli maçlar yaşatacağız. Mersinimize ve takımımıza hayırlı olsun. Tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutluyoruz" dedi.

Sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların şampiyonlukta önemli katkısı olduğunu belirten MSK Teknik Sorumlusu Can Sevim ise şunları söyledi:

"Mersin halkı bu şampiyonu çok hak etti. Bizi inanılmaz şekilde desteklediler. Sonunda da bu şampiyonluk geldi. Onlara armağan olsun bu. Seneye takımımızı, şehrimizi süper lig de temsil edeceğiz. Hedeflerimiz daha da büyük. Daha da büyük hedeflere ulaşacak gücümüz var. Adım adım gideceğiz. Daha yolun başındayız. Bu sadece bu yıl için bir hedefti. Seneye hedeflerimiz bambaşka olacak. Umarım hepsine teker teker ulaşacağız. Sonuç olarak bu iş tek bir kişinin işi değil hep beraber aynı hedefe doğru gittiğin zaman başarılı olabiliyorsun sadece. Herkes bu emeği özveriyi ortaya koydu. Herkes gecesini gündüzüne kattı bu takım için ve sonunda şampiyonuz. En büyük teşekkür taraftara. Onlar olmadan bu iş kesinlikle olmazdı. İyi ki varlar. Bizi desteklemeye devam etsinler."