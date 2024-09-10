Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Futbol Kurslarıyla Geleceğin Futbolcularını Yetiştiriyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Futbol Kurslarıyla Geleceğin Futbolcularını Yetiştiriyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz futbol kurslarında 7-13 yaş arasındaki çocuklar futbolu öğreniyor ve geleceğin futbolcuları olma yolunda adım atıyorlar.

10.09.2024 18:04  Güncelleme: 19:32
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm yıl boyunca ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin 7-13 yaş arasındaki futbola meraklı her çocuğun katılabileceği kurslarında, futbol branşı uygulamalı olarak öğretiliyor. Antrenman yapan çocuklar, yaptıkları maçlarla da geleceğin futbolcuları olmak için öğrendiklerini uygulamış oluyor. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde uzman kadro eşliğinde verilen futbol kursu, kış döneminde ise sadece hafta sonları düzenleniyor.

Futbol Antrenörü Yalçın Günay, "Cimnastik, voleybol, basketbol, futbol, yüzme gibi birçok branşta gençlere ve çocuklara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Spor yapan çocukların gelişimleri daha iyi oluyor. Daha sağlıklı oluyorlar ve dolayısıyla daha sağlıklı düşünebiliyorlar. 'Ben' duygusundan çıkıp, 'biz' olmanın farkındalığına varıyorlar. Sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir çevrede antrenman yapıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Futbol Kurslarıyla Geleceğin Futbolcularını Yetiştiriyor - Son Dakika

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