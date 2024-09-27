Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Önemli Destekler Veriyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve üreticileri geri kazanmak amacıyla hayata geçirdiği projeler devam ediyor. Üreticilere fide-fidan, makine ve ekipman gibi çeşitli destekler sağlayan Büyükşehir, katma değeri yüksek, tıbbi ve aromatik fidelerle üreticileri buluşturarak hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de yüksek piyasa talebi bulunan ürünler ile üreticilere yeni gelir kapıları açmayı amaçlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üreticilere yüzde 50 hibe ile verilen avokado, yüzde 70 hibe ile verilen passiflora fidesi ile yıl boyunca araziler boş kalmıyor. Bu sayede teşvik projeleri ile Büyükşehir, hem bölgedeki üretim alanının genişlemesini hem de üreticilerin kazançlarını artırmasını hedefliyor.

"5 senedir de avokado fidanı dağıtılıyor ve senede 3 binin üzerinde fidan dağıtıldı"

Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan, Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle devamlı iş birliği halinde olduğunu ve üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde kooperatiflerden destek aldığını ifade etti.

Avokadonun dar bir alanda bile yüksek gelir elde ettiren bir ürün olduğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Beşinci yılında biz bir ağaçtan yaklaşık 3 bin lira tutarında gelir elde ediyoruz. Her Eylül ve Ekim ayında fidelerimiz kusursuz bir şekilde geldi ve dağıtıldı ve toprakla buluşturuldu. Bu sayede bazı büyük bahçeler de elde ettik. Ticari değer daha da arttı. Yani Antalya, Mersin arasında Anamur'da büyük bir avokado üretimi başladı. Bizler bu işe Başkanımız Vahap Seçer'le beraber başladık. 5 senedir de avokado fidanı dağıtılıyor ve senede 3 binin üzerinde fidan dağıtıldı.

Bir dal budama makinesi geldi ve onu tüm üreticilerimizin hizmetine sunduk, kullanıyorlar, tekrar getiriyorlar. Muz yetiştiricileri seranın içerisinde kullanıyor. Muzu öğütüyorlar seranın içerisinde ve gübresini kullanıyorlar. Daha sonra bizler alım garantisi vererek passifloranın ekilmesine ön ayak olduk ve talep doğdu. Birçok insan passifloranın kilosunu 50-150 lira arasında satabiliyor. Çünkü hiçbir şekilde pazar sıkıntısı olmayan bir meyve. İhracatta avokado şu anda Türkiye birincisi. Başkanımız Vahap Seçer 'Üretmezsek tükeniriz' dedi ve bizim tükeneceğimiz noktalarda bize çok büyük destek verdi."

"Tarımı kalkındırmak zorundayız"

Mersin Büyükşehir Belediye'nin desteğinden faydalanan üreticiler ise memnuniyetlerini ve görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mesude Kutlu: " Bozyazı'da bahçemiz var. Passiflora için başvuru yaptım, çıkınca ektik. Emekli maaşı yetmediği için çalışmak zorundayız. Evime katkıda bulunuyorum. Güzel bir proje. Günümüz şartlarında tarım bitmiş durumda. Bu şekilde tarımı kalkındırmak zorundayız. Emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Hayat çok pahalı. Evimize katkıda bulunmak zorundayız. Mecburen ben de evime destek olmak amaçlı bu projeye girdim. Herkesin katılmasını beklerim."

-Salim Kutlu: "Avokado dördüncü yılını bitiriyor, ürün almaktayız. Bir de Büyükşehir'in destekleri ile passiflora fidelerini ektik. Hem bahçenin kenarında rüzgar esintilerini engellemek amaçlı hem de bakılırsa çok müthiş bir geliri de var. Bahçenin bütün masraflarını, evin mutfak ihtiyaçlarını passifloradan karşılıyoruz. Çok güzel bir ürün. Passiflora aynı zamanda ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. Halk arasında sakinleştirici özelliği olduğunu söylerler. Pazar sıkıntımız yok fakat maliyetler çok yüksek, buna rağmen biz de inatla üretmeye devam ediyoruz."

-Buğra Erkan: "Ailem Anamur'da yaşadığı için burada aynı zamanda tarım işleriyle uğraşıyoruz. Yıllardır burada herkesin yaptığı gibi muz işine bir alternatif olsun diye 5 sene öncesinde avokado aramaya başladık. O dönem gereği fidan bulmak bir hayli zor olduğu için Büyükşehir imdadımıza yetişti. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardaki birinci öncelik, nitelik. Gelen fidanlar gayet kaliteli, gayet kök sistemi sağlıklı. Ekerken gayet pırıl pırıl köklerle ve bu bölgeye adapte fidanlar geliyor. Yani iyi fidanlar, doğru cinsler geliyor. Aynı zamanda çok değerli bir ürün. Bu değerli ürünü bizim subtropikal bölgemizde yetiştirebiliyor olmamız hem Türkiye hem Akdeniz bölgesi hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi adına ve ayrıca ihracat değeri oluşturarak halkın bireysel kalkınması anlamında oldukça önemli."