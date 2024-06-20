Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe Programı TTGS-II kapsamında hibe almaya hak kazandığı 'Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesi kapsamında Litvanya'nın Klaipeda kentinde 'Yol Haritası Hazırlama' toplantısı gerçekleştirildi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, MTSO, Klaipeda Belediyesi, Klaipeda Üniversitesi'nin de yer aldığı ve proje faaliyetlerinden biri olarak yapılan Yol Haritası Hazırlama Toplantısı'na; Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje Uzmanı Ayşe Nur Arslan katıldı.

Toplantıda Dr. Bülent Halisdemir, proje detayları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle alakalı iyi uygulamaları hakkında sunum yaptı. Halisdemir, ayrıca projenin devamında izlenecek yol haritası ile ilgili de detaylı bilgi verdi. Dr. Devrim Tezcan da, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar ve Klaipeda Üniversitesiyle yapılacak ortak bilimsel çalışmanın detaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerde, proje detayları aktarıldı

Klaipeda'ya giden heyet, Klaipeda Üniversitesi'nin Rektörü Dr. Arturas Razbadauskas, Klaipeda Belediyesi Başkan Yardımcısı Algirdas Kamarauskas ve Başkan Danışmanı Asta Anilione-Lipovec'e de ziyaret gerçekleştirdi. Halisdemir, ziyarette Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in projeye verdiği önemden bahsederek, Mersin'e özgü tablo ve broşürler hediye etti.

Klaipeda Üniversitesi'nin Rektörü Razbadauskas ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamarauskas ise, projeye duydukları ilgiyi dile getirerek hem Mersin'in hem de Klaipeda'nın kıyı direncinin artırılması konusunda hazırlanacak yol haritasının oldukça önem taşıdığını dile getirdi. Razbadauskas ve Kamarauskas, iş birliği ve iletişimin proje sonrasında da sürdürülmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdiler.

Proje İçeriği Nedir?

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS-I), toplumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve AB'ye katılım sürecini yerel düzeyde desteklemek için yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlar. Program Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- II (IPA-II) kapsamında tasarlandı ve uygulandı. Türkiye ile AB Arasında Şehir Şehir Eşleştirme-Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi (TTGS-II), çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele odaklı şehir eşleştirme faaliyetlerini desteklemek üzere, TTGS-I deneyiminden yola çıkılarak geliştirilmiş bir devam programı.

Türkiye'deki yerel yönetimler; ulusal ve uluslararası iklim ve çevre politikalarının yerel düzeydeki uygulayıcıları konumunda. Ancak Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre ile ilgili alanlarda deneyim paylaşımı, kapasite oluşturma ve yerel politika geliştirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. TTGS-II Projesi; iklim değişikliğiyle mücadele, çevre koruma ve yeşil gelecek konularında tesis edilecek yerel ortaklıkları destekleyecek.

Bu hibe programının amacı; Türkiye'de çevre ve iklim değişikliğine uyumu artırmak, şehir eşleştirme faaliyetleri yoluyla AB'ye katılım sürecine yerel düzeyden katkı sağlamak ve Türkiye ile AB'deki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmak.