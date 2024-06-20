Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı projesi kapsamında Litvanya'da toplantı düzenledi. Toplantıda proje detayları ve yol haritası ele alındı.

20.06.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe Programı TTGS-II kapsamında hibe almaya hak kazandığı 'Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesi kapsamında Litvanya'nın Klaipeda kentinde 'Yol Haritası Hazırlama' toplantısı gerçekleştirildi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, MTSO, Klaipeda Belediyesi, Klaipeda Üniversitesi'nin de yer aldığı ve proje faaliyetlerinden biri olarak yapılan Yol Haritası Hazırlama Toplantısı'na; Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje Uzmanı Ayşe Nur Arslan katıldı.

Toplantıda Dr. Bülent Halisdemir, proje detayları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle alakalı iyi uygulamaları hakkında sunum yaptı. Halisdemir, ayrıca projenin devamında izlenecek yol haritası ile ilgili de detaylı bilgi verdi. Dr. Devrim Tezcan da, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar ve Klaipeda Üniversitesiyle yapılacak ortak bilimsel çalışmanın detaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerde, proje detayları aktarıldı

Klaipeda'ya giden heyet, Klaipeda Üniversitesi'nin Rektörü Dr. Arturas Razbadauskas, Klaipeda Belediyesi Başkan Yardımcısı Algirdas Kamarauskas ve Başkan Danışmanı Asta Anilione-Lipovec'e de ziyaret gerçekleştirdi. Halisdemir, ziyarette Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in projeye verdiği önemden bahsederek, Mersin'e özgü tablo ve broşürler hediye etti.

Klaipeda Üniversitesi'nin Rektörü Razbadauskas ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamarauskas ise, projeye duydukları ilgiyi dile getirerek hem Mersin'in hem de Klaipeda'nın kıyı direncinin artırılması konusunda hazırlanacak yol haritasının oldukça önem taşıdığını dile getirdi. Razbadauskas ve Kamarauskas, iş birliği ve iletişimin proje sonrasında da sürdürülmesinden  memnuniyet duyacaklarını dile getirdiler.

Proje İçeriği Nedir?

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS-I), toplumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve AB'ye katılım sürecini yerel düzeyde desteklemek için yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlar. Program Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- II (IPA-II) kapsamında tasarlandı ve uygulandı. Türkiye ile AB Arasında Şehir Şehir Eşleştirme-Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi (TTGS-II), çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele odaklı şehir eşleştirme faaliyetlerini desteklemek üzere, TTGS-I deneyiminden yola çıkılarak geliştirilmiş bir devam programı.

Türkiye'deki yerel yönetimler; ulusal ve uluslararası iklim ve çevre politikalarının yerel düzeydeki uygulayıcıları konumunda. Ancak Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre ile ilgili alanlarda deneyim paylaşımı, kapasite oluşturma ve yerel politika geliştirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. TTGS-II Projesi; iklim değişikliğiyle mücadele, çevre koruma ve yeşil gelecek konularında tesis edilecek yerel ortaklıkları destekleyecek.

Bu hibe programının amacı; Türkiye'de çevre ve iklim değişikliğine uyumu artırmak, şehir eşleştirme faaliyetleri yoluyla AB'ye katılım sürecine yerel düzeyden katkı sağlamak ve Türkiye ile AB'deki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmak.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Litvanya, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
00:17 Niğde’de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı
00:11 Türkiye’nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4’ü çocuk 10 kişi öldü Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
22:15 Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 10:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement