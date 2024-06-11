Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi 'Kadın Çalıştayı' düzenledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Kadın Çalıştayı' düzenledi. Kadınların toplumsal yaşamda her alana dahil olduğu, toplumdaki rolünü güçlendirecek, daha adil ve eşit bir yaşam sunmak için atılacak adımların belirleneceği 2025-2029 stratejik planı, çalıştaya katılan paydaşlarla birlikte belirlendi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı Kadın Çalıştayı'nda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin ilgili müdürleri ve personeli, ilçe belediyeler, akademisyenler, eğitimciler, kadın temelli çalışmalar yapan kentteki resmi ve özel kurumlar ile STK ve oda temsilcileri bir araya geldi.

İki oturumda gerçekleşen çalıştayda temsilciler, kendi alanlarında ayrılan masalarda, kadınların sosyal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda kendilerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda istişare ederek, Büyükşehir'in 2025-2029 Stratejik Planı'na katkı sunacak değerlendirmelerde bulundu.

"Kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmek adına birlikte olmamız büyük fırsat"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, konuşmasında, kadın çalışmalarında stratejik planları oluşturmak ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için bir araya geldiklerinden söz etti. Dokucu, "Kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmek, karşılaştıkları zorlukları aşmak, onlara daha adil ve eşit bir yaşam sunmak için atılacak adımları belirlemek adına burada birlikte olmamız büyük bir fırsattır. Bu nedenle burada bulunmanız ve bu önemli çalıştaya katkı sağlamanız bizler için çok önem taşımaktadır" dedi.

"Çocuklarının eğitimi için kadınların eğitimi bizim için önem taşıyor"

Oluşturdukları masalarından bir tanesinin 'Eğitim ve Farkındalık Masası' olduğunu belirten Dokucu, "Ülkemizde ve şehrimizde ne yazık ki çocuk istismarları çok arttı. Eğitim Masası'nı oluştururken, annelerin bu alandaki eğitimi de çok üzücü seviyede. Annelerin bu alanda eğitimi, çocuklarının nasıl eğitileceğinin eğitimi, önümüzdeki 5 yılda bizim en önem vereceğimiz konulardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

Dokucu, 'İstihdam ve Ekonomi Masası', 'Kadının Sosyal Hayatı Masası', 'Şiddetle Mücadele Masası', 'Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Masası', 'Kentsel Hizmetler Masası', 'Toplumsal Cinsiyet Masası' ve 'İzleme Masası' hakkında bilgi verdi. 'Kooperatif Masası' üzerine de konuşan Dokucu, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'e de şimdiye kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu masanın kadınlara sistemli ekonomik gelir yaratmak için var olduğunu dile getirdi.

"Buradaki çalışmada çıkacak çıktılar, strateji planında önemli rol oynayacak"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, çalıştayda birçok farklı kesimden kadının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. Seçer, "Kooperatifler, STK'lar, üretimde bulunan kadınlar bir arada. Strateji planlarının, uzman kişilerle ve sahadaki kadınlarla birlikte yapılması çok önemli. Yapılacak strateji planının olabilirliğini daha kolaylaştırıcı çalışmalar oluyor. Buradaki çalışma sonucunda çıkacak çıktıların, strateji planında önemli rol oynayacağına ve güzel bir çalışma olacağına inanıyorum" diye konuştu.

2019'daki çalıştayın çıktılarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini kaydeden Seçer, "2025-2029 Strateji Plan çalıştayından çıkan sonuçların, 2019 yılında yapılandan daha üst seviyede ve daha etkin olacağına inanıyorum. Bu çalıştayda biz 'Kooperatifçilik Masası'ndayız. Burada 'Kooperatiflerin yerel yönetimlerle olan işbirliği nasıl olmalı? Kooperatiflerin yerel yönetimden, yerel yönetimlerin kooperatiften beklentileri nelerdir? gibi konularda konuşuyoruz. Çok verimli oluyor. Kooperatiflerin burada olması, yerel yönetimlerle olan iş birliğinde verilecek kararın en doğru olmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için Büyükşehir'le yıl boyu fikir alışverişinde bulunuyoruz"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Aslı Apçin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile sürekli toplantılar düzenlediklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını anlatarak, "Kadınlar için her kurum, her STK nasıl destek olabilir, nasıl yardımcı olabilir konularında zaten Büyükşehir'le yıl boyu fikir alışverişinde bulunduk. Şimdi bu çalıştayda bunların hepsi bir araya getirilerek nasıl hizmete dönüştürülür, nasıl daha faydalı olabiliriz bunu konuşuyoruz" dedi.

Kadınların üreterek kazanç sağlayabilmesi, 18 yaş altı çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri, üretici kadınlar için projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını da ifade eden Apçin, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlara hakları konusunda sunumlar yaptıklarını, bu anlamda baro olarak Büyükşehir Belediyesi ile protokollerinin olduğunu belirtti.

"Büyükşehir, kadınlar konusunda paydaş birlikteliğini çok önemseyen bir belediye"

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya, birçok paydaşla bir araya geldiklerini ve stratejik plan oluştururken her kesimden paydaşın fikrinin alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlar konusunda katılımı ve paydaş birlikteliğini çok önemseyen bir belediye. Yaptıkları çalışmalara bizi de sürekli davet ediyorlar. Mersin'deki kadınların durumlarını anlamak için önemli konu başlıkları belirlenmiş. Örneğin, 'İzleme' gibi bir masanın oluşturulması hem belediyenin kendini denetlemek, hem şeffaflığını ortaya çıkarmak, hem de kadınların katılımını güçlendirmek bağlamında oldukça önemli. Çünkü kadınlar, gerçekten temelde kendi sorunlarını ancak kendileri anlatabilirler. Bu katılımcılığı artırmak, hem kadın erkek eşitliğine duyarlı bir belediye olmak anlamında, hem de kentte kadınların katılımı anlamında oldukça önemli" diye konuştu.

"Faaliyet ve hizmetlerin daha eşitlikçi sunulması için, izleme faaliyetleri çok önemli"

Günabakan Kadın Derneği Aktivisti Zübeyde Akpınar, daha önce Büyükşehir'in gerçekleştirdiği çalıştaylara katıldığını ve ne kadar verimli olduklarını vurgulayarak, "O çalıştayların ciddi anlamda çıktıları oldu ve bunlar belediyenin hizmetlerine yansıdı. Bu çalıştayın da yeni dönem hazırlanacak stratejik plana yol gösterici olacağını düşünüyorum. Ben 'İzleme Masası'ndayım. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli izleme üzerine tartışmalar yürüttük. Tüm hizmetlerin temelinde yatan bir izleme olması gerekiyor. Çünkü kaynakların verimli kullanılabilmesi, hizmetlerin doğru şekilde topluma yansıması, halkın bundan etkili, eşit bir biçimde yararlanabilmesi için bizim oraları görmemiz gerekiyor. Sadece kurumun kendini izlemesi yetmez. Sivil toplumun, yani halktan tarafta bir bakış açısı gerekiyor. Faaliyetlerin ve hizmetlerin daha eşitlikçi, daha demokratik, daha katılımcı ve şeffaf bir şekilde sunulması için, izleme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Farklı kesimlerin bugün burada olması çok önemli"

Kadın Adayları Destekleme Derneği Mersin Şube Başkanı İlksen Sorguç Dinçer ise kadın STK'ların her pazartesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda bir araya gelerek toplantı yaptıklarını, çalışmaları inceleyip yapmak istedikleri projeler konusunda destek aldıklarını belirtti. Dinçer, "Farklı kesimlerin bugün burada olması tabi ki çok önemli. Önümüzdeki 5 yılda ihtiyaçlar belirlenip, belediye hizmetleri ona göre yapılacak diye düşünüyorum" diye konuştu.