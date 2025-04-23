Mersin'de 2. Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Ece Seçkin konserine katıldı. Alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Başkan Seçer, "Bugünleri, 105 yıl önce 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' diyenlere borçluyuz" dedi.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, "2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali" kapsamında düzenlenen ve Ece Seçkin'in sahne aldığı 23 Nisan konserine katıldı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleşen ve binlerce vatandaşın katıldığı konserde Mersinliler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde, Başkan Seçer de vatandaşlarla bir araya gelerek festivalin coşkusunu paylaştı.

Sahneye çıkarak vatandaşlara hitap eden Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Hepimiz Mersinliyiz, Mersin'le gurur duyuyoruz"

"Çok güzelsiniz. Mersin'in büyük ailesi, hepimiz, her birimiz bir ailenin ferdi gibiyiz. Bizim ailemiz Mersin. Hepimiz Mersinliyiz ve Mersin'le gurur duyuyoruz. Müziği ve sporu çocuklarımıza daha küçük yaşta sevdirelim. Müzik ve spor barış elçisidir. Bakın burada hepimizi bir araya getirdi. Bakın 105 yıl önceyi konuşuyoruz. Sizin iradenizin kayıtsız, şartsız egemenliğini konuşuyoruz. Fakat şimdi geriye gidişi tartışıyoruz. Millet iradesi elimizden alınıyor. Siz seçiyorsunuz, birileri 'Hayır, senin iraden değil, benim iradem' diyor millete."

Seçer, 105 yıl önce egemenliği millete veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını vurgulayarak, " Akdeniz'in incisi Mersin'den Mustafa Kemal Atatürk'e, onun mücadele arkadaşlarına, bizim atalarımıza, dedelerimize 105 yıl sonra şükranlarımızı, minnetimizi sunuyoruz. İyi ki 105 yıl önce varlardı. Bir ulusu, milleti kurtardı, Cumhuriyet'i kurdu. Bugün millet iradesinden söz ediyorsak, ben sizlerin tercihiyle burada belediye başkanı olabiliyorsam, çocuklarımız özgürce, çağdaş bir eğitim alma gayreti içerisindeyse, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olabiliyorsa, milletvekilleri milletvekili olabiliyorsa; bunu 105 yıl önce 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' diyenlere borçluyuz" diye konuştu.

Önemli olanın birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen ve çocuklar ile gençlerin ülkenin geleceğine ilişkin umutların diri tutulmasına vesile olduklarına dikkati çeken Seçer, şöyle devam etti:

"Sevgili çocuklar, gençler; bir arada olun. Sizlerin gülüşü, mutluluğu bizim umutlarımızı diri tutuyor. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Mersin'in her köşesinde çocuklarımız için farklı etkinlikler var. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de ikincisini bu yıl yaptığımız Mersin Uluslararası Çocuk Festivalini beraber yapıyoruz. Bu yıl 10 ayrı ülkeden, yurdun dört bir yanından çocuk misafirlerimiz var. Onlar farklı ülkelerden, farklı dilleri, farklı dinleri olan, farklı renkleri olan çocuklar. Ama onların her biri birer barış elçisi. Mersinliler olarak, Mersin'de, barış kentinde, Cumhuriyet kentinde, Mustafa Kemal'in kentinde çocuklarımızın mutlu olmasından, bir arada olmasından misafirimiz olmalarından mutluluk duyuyoruz.".

"Bir arada olacağız, kardeşçe olacağız, umudumuzu büyüteceğiz"

Çocukların ve gençlerin coşkulu bir akşam geçirmesini dileyen Seçer, "Ülkemize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Ülkemiz için, daha güzel yarınlar için hep beraber çalışacağız. Kavga değil, bir arada ve kardeşçe olacağız, umudumuzu büyüteceğiz. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın ulusal egemenlik, milletin iradesi, yaşasın çocuklarımız, yaşasın Mersin, yaşasın Türkiye! Sizleri seviyoruz, bayramınız kutlu olsun" dedi.

"Dilerim bayramlar hep coşkuyla, sevinçle, birliktelikle sürer"

Meydanı dolduran binlerce Mersinlinin bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Meral Seçer ise "Bundan 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyerek, TBMM'yi kurdu. Bu tarihimiz için çok önemli bir gündü. Bu önemli günü siz sevgili çocuklara hediye etti. Çok şanslıyız, bu bayram dünyada ilk ve tek bayram. Dilerim bayramlar hep coşkuyla, sevinçle, birliktelikle sürer. Başta çocuklar olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.