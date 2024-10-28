(MERSİN)- Mersin Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Suavi'yi vatandaşlarla buluşturacak.
Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik programı hazırladı. Belediye'nin 29 Ekim kutlamaları, sevilen sanatçı Suavi'nin konseriyle başlayacak. Sanatçı, bugün saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Salı günü ise araçlı Cumhuriyet korteji düzenlenecek.
Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu, 2 Kasım Cumartesi günü 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için konser verecek. Aynı gün 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması da Cumhuriyet temasıyla yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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