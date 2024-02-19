3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunan anne gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunan anne gözaltına alındı

3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunan anne gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' ve 'yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

19.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.

3 yaşındaki kızına kötü muamelede eden anne gözaltına alındı

ŞÜPHELİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.

3 yaşındaki kızına kötü muamelede eden anne gözaltına alındı

3 YAŞINDAKİ KIZ DEVLET KORUMASINDA

Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Aile İçi Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunan anne gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunan anne gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement