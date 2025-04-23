Mersin'de Akbelen Gündüz Bakımevi Açıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Akbelen Gündüz Bakımevi" açılışı ve bayram etkinliklerine katıldı. Çocukların gelecek için önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Çocukların eğitimi de son derece önemli. Çocuklar geleceğimizi şekillendirecekse, iyi eğitim almalarını sağlayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen, "Akbelen Gündüz Bakımevi" açılışına ve bayram etkinliklerine katıldı. Toroslar İlçesi Akbelen Mahalllesi Koray Aydın Stadı'nda düzenlenen açılış ve bayram etkinliğine, Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ile Talat Dinçer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Toroslar halkı katıldı.

"Belediye olarak yaşamın her alanında yanınızdayız"

Çocukların bayramını Toroslar'da da kutlayan Seçer, çocukların her gününün bayram gibi geçmesini diledi. Çocukların büyük bir değer olduğuna vurgu yapan Seçer, "Onların mutluluğu, huzuru, gülümsemesi bizi diri tutuyor, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Çocukları seviyoruz. Abdurrahman Başkan da seviyor, gündüz bakım evini 23 Nisan günü burada Toroslar halkının ve çocukların hizmetine açıyor. Belediyelerimiz çocuklara yönelik çok güzel hizmetler sunuyor. Ana karnından ölüme kadar, belediye olarak yaşamın her alanında yanınızdayız" dedi.

"İyi eğitim almalarını sağlayacağız"

Yurttaşların belediyelerin tüm hizmetlerini takip etmesi gerektiğini söyleyen Seçer, "Bu emekler, ayrılan kaynaklar, harcanan paralar sizler için. Sizlerin parası ama sizler için Büyükşehir ve Toroslar Belediyemiz hizmetler yapıyor, bunlardan yararlanın" dedi. Çocukların sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Çocukların eğitimi de son derece önemli. 'Çocuklar geleceğimiz' derken boş laf etmiyoruz. Çocuklar geleceğimizi şekillendirecekse, iyi eğitim almalarını sağlayacağız" diye konuştu.

" Refah, hakça bölüşülsün istiyoruz"

Demokratik bir şekilde yönetilen ülke için çok çabaladıklarını söyleyen Seçer, "Herkes hakkını arasın. Refah, hakça bölüşülsün istiyoruz. Günde 10 lira kazanan da var, günde 10 milyon lira kazanan da. Bu adaletsizlik değil mi? Bunlar ortadan kalksın, insanlar huzurla yaşasın, korkmasın, huzursuz olmasın, 'Başımıza bir şey gelir mi?' diye endişe duymasın istiyoruz. Hukuk olsun, mahkemelere güven olsun, ceberut bir iktidar olmasın, vatandaşını ayırmasın istiyoruz" diyerek, ayrıştıran bir iktidar istemediklerini söyledi.

"Ayrışarak ve kavga ederek büyüyemeyiz"

Yurttaşların Mersin'de etnik kökeni, dili, dini, meşrebi ne olursa olsun kardeşçe yaşadığını söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Bizim bir kimliğimiz var ve biz onu onurla taşıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Etnik yapımız ne olursa olsun biz Türk milleti kimliği altında yaşıyoruz. Vatanımızı seveceğiz, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Ayrışarak ve kavga ederek büyüyemeyiz. Bir arada, birbirimizi seversek, yardımcı olursak büyürüz, kalkınırız."

"Mali ve idari disiplin sağlandı"

Başkan Abdurrahman Yıldız'ın Toroslar Belediyesi'ni devraldığında ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu söyleyen Seçer, "Abdurrahman Başkan'ın bizim gibi avantajları yoktu. Vatandaşlar olarak destek verdiniz, oy verdiniz. Hizmet istemek hakkınızdır, sizlerin memnuniyeti sizin hakkınızdır. Bunları talep edeceksiniz. Ama birbirimize yardımcı olarak. Mali ve idari disiplin sağlandı. Abdurrahman Başkan da bir yılda edindiği tecrübeyle, meclis üyeliği deneyimini birleştirip sizlere çok güzel hizmetler yapacak. Bir başına yapmayacak, biz bundan bir yıl önce seçimlere giderken Toroslar halkına söz verdik. Biz sözümüzün arkasındayız, Başkanımızın yanındayız. Toroslar'a hizmette ona her zaman desteğimizi devam ettireceğiz" diyerek, Akbelen Gündüz Bakımevi'nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Toroslar imrenilerek bakılan bir ilçe haline gelecek"

Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçede yaşanılan sorunların tamamını çözmek için adımlar attıklarını belirterek, Toroslar halkı için açtıkları okuma salonları, gündüz bakımevleri ve taziye evlerine yenilerinin ekleneceğinin sözünü verdi. Yıldız, "Toroslar çok yakın bir zaman içerisinde hak ettiği bütün değerlere kavuşacak ve imrenilerek bakılan bir ilçe haline gelecek" dedi.

Konuşmaların ardından Akbelen Gündüz Bakımevi'nin açılışı Başkan Seçer, Başkan Yıldız ve protokol üyeleri ve minikler ile birlikte yapıldı.