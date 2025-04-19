Mersin'de Alaca ve Yavrularının Sahiplendirme Süreci Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Alaca ve Yavrularının Sahiplendirme Süreci Başladı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde camiye sığınan Alaca ve üç yavrusu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Yavrular Tülin ve Obur için yuva bulunurken, Düğme için uygun aile arayışı sürüyor.

19.04.2025 13:32  Güncelleme: 16:12
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(MERSİN) - Mersin'in Toroslar ilçesinde dünyaya getirdiği üç yavrusuyla birlikte camiye sığınan, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından koruma altına alınan ve kısa süre sonra da hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenilen Alaca'nın yavruları "Tülin", "Obur" ve "Düğme" için sahiplendirme süreci başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sağlık kontrolleri yeniden yapılan ve geçen hafta kısırlaştırılan Alaca; yavruları Tülin, Düğme ve Obur ile birlikte güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Anne Alaca, yeni yuvasında yavrularıyla oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Tülin ve Obur'un gideceği yuvalar belli olurken, Düğme için ise uygun aile arayışı devam ediyor.

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Sorumlusu Veteriner Hekim Mert Tatar, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve süreci sürekli takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sokaktaki canlara sadece geçici barınma değil, kalıcı çözümler sunmak için de çalışıyoruz"

"Kısırlaştırma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyon, kedimizin sağlığı ve kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi açısından önemli. Bugün onu sevgi dolu ve güvenli bir evde görmek, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu sadece bir sahiplenme değil; merhamet, sorumluluk ve bilinçli sahiplenmenin en güzel örneği.

Bizler sokaktaki canlar için sadece geçici barınma değil, kalıcı çözümler sunmak için de çalışıyoruz. Kısırlaştırma, tedavi ve sahiplenme üçgeninde her canlıya yaşama hakkı tanımak bizim görevimiz. Alaca ve yavrularına yuvalarını açan bu güzel aileye gönülden teşekkür ederiz. Bir cami avlusunda başlayan bu hikaye, şimdi burada sevgiyle devam ediyor. Bu yavrulara çok iyi bakacak ailelerle görüşmelerimiz de devam ediyor."

Bir aydır Alaca ve yavrularına evini açan hayvansever Kısmet Efetürk de anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve yavruların da hareketlendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yavru kediler yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler"

"Hepsinin sağlığı yerinde. Anneyi artık pek emmiyorlar, kuru ve yaş mama yemeye başladılar. Yavruların ikisi dişi, biri erkek. İçlerinde en sıcakkanlı olanı, Alaca'nın tek oğlu olan Obur. O da yeni yuvasına gidecek. Hepsi hareketlendi ve yaramaz oldular. Sürekli etrafı dağıtma peşindeler.

Yavrular yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler. Onlar gideceği için üzgünüm. İnsan bir boşluğa düşüyor. Çünkü kendi elinde büyümüş gibi oluyor. Tülin ve Obur'un yuvası belli. Güzel yuvaları olsun istiyoruz. Sorumluluk alabilecek, güvenilir, bakabilecek kişilere verilecek. Düğme'nin henüz yuvası bulunmadı. Çok isteyen var ama güzel bakabilecek, bunun sorumluluğunu alabilecek kişiler olsun istiyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte kendisini asla yalnız bırakmadığını sözlerine ekleyen Efetürk, "Sürekli iletişim halindeydik. Annenin ve yavruların bir ihtiyacı olup olmadığı sürekli soruldu. Kısırlaştırmanın ne zaman yapılacağını birlikte planladık. Bana çok yardımcı oldular.Ben sokak hayvanları konusunda birçok belediyeyi duyuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çok ileri düzeyde. Bakımevi'nin başında merhametli birileri varsa, hizmetler de çok iyi oluyor. Bu süreçte bana destek verdikleri, Alaca ve yavrularının yanı sıra diğer tüm hayvanları yalnız bırakmadıkları için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Alaca ve Yavrularının Sahiplendirme Süreci Başladı - Son Dakika

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