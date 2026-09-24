Mersin'de cinayet şüphelisi, 11 yaşındaki çocuğu rehin aldıktan sonra yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de cinayet şüphelisi, 11 yaşındaki çocuğu rehin aldıktan sonra yakalandı

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Mersin'de 3 gün önce akrabasını tabancayla öldüren şüpheli, bugün polisten kaçarken sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuğu rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip yakalanan şüpheliden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERSİN'de 3 gün önce akrabası Ahmet Bal'ı (49) tabanca ile vurarak öldüren Muhammet Bal (48), bugün saklandığı yeri tespit eden polislerden kaçarken sokakta oynayan İ.A.'yı (11) rehin aldı. Elindeki tabancayla çocuğu rehin alan Muhammet Bal, polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde 21 Eylül günü saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda Muhammet Bal (48), akrabası Ahmet Bal ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Bal, yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Bal'ı vurdu. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ

'Kasten öldürme', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından kaydı bulunan cinayet şüphelisi Muhammet Bal'ın saklandığı adres, 3 gün sonra polis tarafından tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bal'ın saklandığı Yusuf Kılıç Mahallesi'nde adrese bugün baskın yaptı. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sırasında sokakta oynayan İ.A.'yı silahla rehin alan şüpheli, bir süre direndi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Kurtarılan İ.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisini emniyete götüren polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaCinayetMersinGüncelSon Dakika

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