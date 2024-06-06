Mersin'de Çocuk Futbol Şenliği Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuk Futbol Şenliği" Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde başladı.

Mersin Büyükşehir, Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Futbol Şenliği; Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde 3 Haziran'da başladı. Şehir genelinde 147 spor kulübünün yer aldığı ve yaklaşık 2 bin 352 çocuğun katıldığı organizasyon 3 Temmuz'da sona erecek.

Bir ay sürecek futbol şenliğinde güzel maçlar izleyeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, şöyle konuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm Türkiye çapında eş zamanlı olarak düzenlediği, kaybedeni olmayan bir şenlik ligi. Etkinliği Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortak organize ediyoruz. Eş zamanlı olarak Silifke, Erdemli ve Tarsus'ta da maçlar başladı. Merkezde toplam 80 takım mücadele edecek. Diğer ilçelerdeki takımlarla, yaklaşık 150 civarında takım şenlikte yer alacak. Tesisimizde bu kadar takımı, çocuğu ve velilerimizi ağırlamak, onların güzel dönüşlerini görmek bizim için de çok güzel. Umarım her takım için, herkes için güzel bir turnuva olur. Gelecek yıl daha fazla takımı burada bekliyoruz. Mersin bir spor şehri."

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Karataş, amaçlarının yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi. Turnuvanın, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile daha güzel bir hal aldığını belirten Karataş, "Çocuklarımızın sağlıklı ve iyi birer sporcu olmalarını sağlamak istiyoruz. Bir ayı bulacak bir şenlik. İnşallah çocuklarımıza faydalı oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş ise şunları kaydetti:

"Bu organizasyonun Türkiye şampiyonası yok. Bu çocuklarımızı spora kazandırmak, daha fazla çocuğumuzu ve spor kulübümüzü sporun içine çekmek için yapılan bir futbol şenliği. Bize tesislerini açan Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Önemli olan bu genç arkadaşlarımıza futbol sevgisini aşılamak. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer hep söylüyor: 'Mutlu, yüzü gülen, memnun insanlar' diye… Baktığınız zaman velilerin, çocukların gözlerinin içi gülüyor. Amacımız da buydu, önemli olan çocukların bu zevki tatmasıydı."

Çocuklar için çok kıymetli bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Dairesi'nde görev yapan Futbol Antrenörü Yalçın Günay, "Çocuklar eğleniyor ve zamanlarını güzel geçiriyorlar. Ailelerle birlikte burada 6-7 saat çok güzel zaman geçirtip mutlu bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Büyükşehir'in imkanları bu konuda yeterli. Bunu da kullanarak çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar sporu çok seviyorlar. Sosyal medyanın, cep telefonlarının bu kadar kullanıldığı bir yerde çocukları 2 saat de olsa uzaklaştırıp spor yaptırmak çok kıymetli, çok değerli. Çocuk mutlu oldu mu aile de mutlu oluyor. Onun için çocukları böyle ortamlara getirsinler" diye konuştu.