Mersin\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 101 Metrelik Bayrak Yürüyüşü

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen 'Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı. Seçer, "101'inci kuruluş yıl dönümüne ithafen 101 metrelik bir bayrak eşliğinde yürüdük. Bayrağı, gençlerimiz taşıdı. Cumhuriyetimiz de gençlerimize emanet" dedi.

Başkan Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı. Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, Cumhuriyetin 101'inci yılını simgeleyen 101 metre uzunluğunda bayrak taşındı. Başkan Seçer de kortej boyunca yurttaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Evlerinden ve arabalarından korteji selamlayan yurttaşlar ise Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Şarkılar ve marşlarla dolu dolu süren Bayrak Yürüyüşü, Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

"Cumhuriyet bir aydınlanma projesidir"

Yürüyüş sonunda konuşan Başkan Seçer, "101'inci kuruluş yıl dönümüne ithafen 101 metrelik bir bayrak eşliğinde yürüdük. Bayrağı, gençlerimiz taşıdı. Cumhuriyetimiz de gençlerimize emanet. Cumhuriyet bir medeniyet, kültür, eğitim ve aydınlanma projesidir. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.