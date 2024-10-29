Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıldı

Mersin\'de Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıldı

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca "deniz gözü" gösterisi gerçekleştirildi.

29.10.2024 10:46
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Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca "deniz gözü" gösterisi gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde "Mavi Vatandan Türkiye Yüzyılı Kahramanlarına Saygıyla" sloganıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının TCSG Yaşam Gemisi'nde ağırlandı.

Gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, vakit geçirdi. Gezinti sırasında katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri helikopter ve botlarla "deniz gözü" gösterisi yaptı.

Katılımcılar tarafından izlenen gösteri alkış aldı.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim gururumuzdur"

Vali Pehlivan, gazetecilere, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girmenin coşku ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü heyecanla kutladığını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına ait yerli ve milli olan gemimizde aziz şehitlerimizin saygı değer ailelerini ve kahraman gazilerimizi aileleriyle birlikte ağırlıyoruz. Şehitlerimizi yad ettik, onların hatıralarını ailelerinden dinledik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim gururumuzdur, bugünlere gelmemizin teminatıdır. Ecdadımız canını feda etti, kanını bu topraklar için akıttı. Bugünün nesilleri olarak bizlere düşen de terimizin son damlasına kadar mücadele etmektir. Tarih yolculuğumuza devam ederek güçlü yarınlarımızı hep beraber kucaklayacağız."

Etkinliğe katılan Gazi Albay Cemal Mutlu da 1990'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gazi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Mutlu, "Bizi misafir ettiler. Devletimiz şehit ve gazilerinin her zaman yanında. İçimiz çok rahat. Atam rahat uyu, Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Bir ayağımı kaybettim ama canımı da her zaman bu vatan, millet için vermeye hazırım." diye konuştu.

Gazi Metin Güllü de her zaman göreve hazır olduğunu belirterek, "Bu halimize çok şükür, elimiz ayağımız tutuyor. Çok duyguluyum. Bu mübarek günlerimizi Allah eksiltmesin." dedi.

Şehit annesi Gülsüm Kaçar da etkinlikten çok memnun kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel 'deniz gözü' gösterisi yapıldı - Son Dakika

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