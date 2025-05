Mersin'de Düzenlenecek "11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi" İçin Geri Sayım Başladı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda ve Zirve Düzenleme Kurulu iş birliğinde düzenlenecek "11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi" için hazırlıklar devam ediyor. 21 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve öncesi, organizasyonun paydaşlarıyla yapılan toplantıda, bu yılki zirvenin ana teması, hedef kitle ve içerik planlamasının yanı sıra, etkinlik süresince yürütülecek organizasyonel çalışmalar belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi" için hazırlıklar devam ediyor. 21 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve öncesi, organizasyonun paydaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, bu yılki zirvenin ana teması olan "Dönüşüm, Uyum ve Sürdürülebilirlik" başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Hedef kitle ve içerik planlamasının yanı sıra, etkinlik süresince yürütülecek organizasyonel çalışmalar da paydaşların katkılarıyla şekillendi. Katılımcı görüşlerinin ışığında, zirvenin daha kapsayıcı ve etkili olması hedefleniyor.

İnsan odaklı yönetim anlayışı tartışılacak

Bu yılki etkinlikte, bilgi ve ilham dolu oturumlar Mersinli katılımcılarla buluşacak. Programın konuşmacıları arasında, edebiyatın usta kalemi Sunay Akın, Faveo Eğitim Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü Barış Gül ve motivasyon konuşmalarıyla tanınan kurumsal eğitmen Aslı Gökçe yer alıyor. Zirve, dijital dönüşümün insan kaynakları yönetimindeki etkileri, değişen liderlik anlayışları ve sürdürülebilir organizasyon kültürlerinin inşası gibi önemli başlıkları gündeme taşıyarak, katılımcılarla paylaşacak. Mersin, bu önemli etkinlikle sadece yerel değil ulusal çapta da dijitalleşme ve insan odaklı yönetim anlayışının tartışıldığı bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

"Ortaya çıkan tablo yıllardır süren çalışmaların meyvesi"

Toplantı öncesi konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, kenti katılımcı demokrasiyle yönettiklerini ve paydaş fikirleri ile karar aldıklarını belirterek, "Yönetim anlayışı olarak katılımcı demokrasiye büyük önem veriyoruz. Alınan bütün kararlarda, ilgili konuların paydaşlarıyla bir araya gelmek bizim için gerçekten çok önemli ve hemen hemen tüm konularda bu çalışmayı ortaya koyuyoruz" dedi. Alınacak kararlar için fikir alışverişi yapma noktasında paydaşlarla toplantıların oldukça önemli ve verimli olduğuna değinen Gökayaz, "Burada ortaya çıkan tablo yıllardır süren çalışmaların bir meyvesi ve sonucu. Diğer taraftan da farklı yeni bir takım oluşumların da aslında ana kaynağı oluyor. Bu birlikteliği çok önemsiyoruz ve kentimiz içerisinde çok ciddi anlamda bir sinerji yarattığına inanıyoruz. Toplantılarda ortaya çıkan görüşleri not alıyoruz ve her birinin üzerinde ayrı ayrı çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu çalışmalar daha farklı çalışmaların ön hazırlayıcı olacaktır"

Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilecek birçok projenin çalışmalarında sona gelindiğini sözlerine ekleyen Gökayaz, "Daha öncesinde konuştuğumuz 'Kariyer Portalı', 'Kampüs Mersin', 'Garaj Mersin' gibi projeler önemli bir aşamaya geldi. Şu anda mekanları yapılıyor. Önümüzdeki süreçlerde bu yerler de faaliyete geçecek. Bu projeler geçmiş toplantılarda konuşulan konulardı, şimdi gerçekleşti. Bu çalışmalar da daha farklı çalışmaların ön hazırlayıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Standartları korumak ve bunun üstüne çıkmak daha da zor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek 'Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi' hakkında bilgiler verirken, "Mersin Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda ve Zirve Düzenleme Kurulu iş birliğinde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. 11 yıl yapmak, standartları korumak ve bunun üstüne çıkmak daha da zor. Bu organizasyonumuzda da kentle entegre olarak güzel bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Zirvenin, hem üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunacak ve iş birliğine dayalı bir organizasyon olacağını söyleyen Özada, hem de iş dünyasını geleceğe taşıyacak bir organizasyon tasarımı yaptıklarını ifade etti. Özada, "Organizasyonumuzda çok önemli iş dünyası temsilcileri olacak. Bunun yanında ülkemizin çok önemli değeri Sunay Akın bizlerle birlikte olacak. Organizasyonumuz 21 Mayıs tarihinde Mersin Divan Otel'de gerçekleşecek" diye konuştu. Özada, Liderlik Zirvesi Kurulu Toplantısı'nın içeriği hakkında da bilgiler paylaştı.

"Alanında uzman insanlar çağrılıyor"

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol ise 'Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi'nin uzun yıllardır yapılan bir zirve olduğuna değinerek, zirvenin her yıl bir önceki yıldan çok daha güzel şekilde yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Yüceol, "El birliğiyle şehir için güzel şeyler yapılmaya çalışılıyor. Her sene çok güzel konular belirleniyor. Bu sene de 'Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik' meselesi gündeme geldi. Her sene gerçekten de hem ülkemiz için hem de dünya için en güncel, en sürükleyici konu ne ise o konu seçiliyor ve onunla ilgili kıymetli, alanında uzman, Türkiye'de çok iyi bilinen ve tanınan insanlar çağrılıyor" dedi.

"Öğrenciler de faydalanıyor"

Zirve ile hem insan kaynakları açısından hem de ülkenin temel sorunlarının çözümü açısından güzel ve verimli çalışmalar yapıldığından söz eden Prof. Dr. Yüceol, gerçekleşen oturumlarda da alanında uzman ve çeşitli sektörlerden temsilcilerin deneyimlerini paylaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Yüceol, "Biz de Mersin Üniversitesi olarak yıllardır, özellikle hem öğrenci katılımı açısından hem de akademik destek açısından elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler de faydalanıyor, gelecekle ilgili hem iş deneyimi ya da staj, iş başvurusu gibi konularda fikirler edinebiliyor. Hem de önemli isimleri görerek belki de gelecekleriyle ilgili vizyon sahibi olabiliyorlar. Çünkü bu insanların çoğu örnek ve başarılı insanlar. Bu da onlara gerçekten yol gösterici oluyor. Bu anlamda çok önemli ve güzel bir çalışma" ifadelerini kullandı. 21 Mayıs'ta gerçekleşecek zirveye tüm Mersinlileri beklediklerini ifade eden Yüceol, ulusal anlamda yapılan bu zirvenin ileride uluslararası boyuta taşınması gerektiğini dile getirdi.

"Her etkinlik bir öncekinden çok daha iyi geçiyor"

Verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade eden Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çokgünlü ise şöyle konuştu:

"Bütün detayları önceden düşünülmüş bir toplantıydı. Zirve Düzenleme Kurulu'nun işlerini çok rahatlatan bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Her etkinliğin bir öncekinden daha iyi geçtiğini görüyoruz. Mersin, gelişen iş dünyasında insan kaynaklarının önemini her gün biraz daha fark eden bir şehir. Dolayısıyla şehir içerisinde insan kaynakları hakkında bilinçlendirici bir çalışma olması bizler için çok değerli. Mersin bu konuda, ulusal çapta gelen konuşmacılar sayesinde biraz daha farkındalık kazanacak."

"Zirve iş dünyasına çok ciddi katkılar sunacak"

Mersin, Adana ve Tarsus'un bu toplantılar sayesinde Doğu Akdeniz olarak değerlendirilmeye başlandığını ifade eden Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nermin Ateş, "Çok kıymetli, çok güzel bir zirve olacağını düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. Doğu Akdeniz'in önünde çok güzel yeni fırsatlar var. Hem sanayi hem turizm hem de tarımda birçok sektörde dinamik bir bölge. Dolayısıyla iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek yeni sektörler ve yeni konular mevcut. Bunların en başında da dijitalleşme geliyor. Dolayısıyla bu zirvenin çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum" diyerek, güzel bir zirve gerçekleşmesini temenni etti.