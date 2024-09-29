Mersin\'de Festivalde Saldırı Gözaltılar Serbest

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Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 27 Eylül'deki açılış töreninde yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.