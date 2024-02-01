 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı

Mersin'de FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.A., Yenişehir ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

01.02.2024 14:32
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan polis memuru M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda adresi tespit edilen M.A., Yenişehir ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)

Mersin\'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yakalama, Ceza, Terör, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de FETÖ üyesi eski polis yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement